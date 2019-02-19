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      Украинцы могут выиграть €176 млн в супер-тираже "Евромиллионы" или $488 млн в лотерее США

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      "Евромиллионы"
      "Евромиллионы"

      По результатам последних пяти тиражей Евромиллионов призовой фонд аккумулировал и теперь на кону лотереи €176 миллионов.

      Джекпот "Евромиллионы" близкий к максимальному и скорее всего будет сорван уже в этот вторник.

      Но и это еще не все. Крупнейшие лотереи США также предлагают огромные призы на этой неделе, $282 млн в Powerball и $206 млн в лотерее Mega Millions. Такого ажиотажа в мире лотерей не было давно! Самое грандиозное лотерейное событие в мире доступно участникам из Украины, благодаря сертифицированному лотерейному сервису TheLotter.com.

      Когда состоится супер-тираж?

      Следующий розыгрыш крупнейшего джекпота Европы состоится во вторник, 19 февраля. Победитель получит девятизначную сумму в 176 миллионов евро. Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.

      Могут ли граждане Украины участвовать в супер-тираже "Евромиллионы"?

      Украинцы могут участвовать в лотерейных тиражах "Евромиллионы" наравне с резидентами 17 стран-участниц. Чтобы стать участником супер-тиража, необходимо приобрести лотерейные билеты онлайн, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

      Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более $70 миллионов – в конце 2015 игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн в Powerball-США.

      Приобрести билеты лотереи "Евромиллионы" онлайн можно прямо сейчас, с любой точки мира.

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      Теги: Новости Украины Деньги
      Источник: 24 Канал
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