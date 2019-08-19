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      Украинцы не будут уезжать на заработки, если государство обеспечит им безопасность, – Шевцов

      239 Читати новину українською
      Алексей Шевцов
      Алексей Шевцов / 112.ua

      Люди будут мотивированы работать на развитие экономики Украины, если помимо материальных будут удовлетворены другие их базовые потребности.

      Такое мнение высказал глава киевской ассоциации психотерапевтов Алексей Шевцов.

      Важной составляющей в мотивации украинцев оставаться дома и работать на развитие экономики своей страны является удовлетворение не только материальных, но и других базовых потребностей, в частности – потребности в безопасности. Такое мнение озвучил 112.ua врач-психотерапевт Алексей Шевцов в статье "Не зарплатой единой: Как остановить трудовую миграцию из Украины".

      "В качестве мощного фактора, который мог бы мотивировать украинцев отдавать предпочтение работе в Украине, я бы выделил, прежде всего, безопасность, которую должны обеспечивать правоохранительные органы. Мне, как врачу-психотерапевту, очень часто приходится слышать от своих пациентов, что они не чувствуют себя защищенными в Украине. Это происходит на фоне разгула преступности, о проявлениях которой люди слышат из СМИ, и отсутствия ощущения сильной и готовой защитить полиции. Многие мне говорят, что по-настоящему боятся выходить из дому, особенно в вечернее время. Регулярные сообщения о минированиях только повышают градус страха – люди опасаются, что угроза может коснуться их или близких. Среди факторов стресса – пьяные водители на дорогах, в том числе и водители в нелегальных такси, не несущие никакой ответственности за жизнь и здоровье пассажиров, имеющие все возможности вытворять с ними все, что угодно и оставаться безнаказанными", – сказал 112.ua Алексей Шевцов.

      По его словам, в европейских странах украинцев привлекает гораздо более высокий уровень безопасности, культуры. Есть ожидания, что там их труд будет цениться выше, чем в Украине. "Привлекает и более высокий уровень медицины в ЕС. Фактор недовольства уровнем медицинского обслуживания в Украине – один из тех факторов, которые оказывают серьезное влияние на желание людей уехать", – сказал Шевцов.

      Помимо прочих факторов, важными для людей являются чистота на улицах городов: отсутствие мусора и людей в состоянии алкогольного опьянения на улицах, на станциях метро, около подъездов, в которых люди живут с семьей. Этого явления, тем более в таких масштабах, конечно же нет в Европе, сказал эксперт.

      Мотивацией для людей оставаться в Украине может служить создание условий для их детей: украинцы не стали бы так массово уезжать в поисках лучших возможностей, если бы имели возможность устроить ребенка в хороший детсад, в школу с достойными условиями для развития. В стране следует создать условия для профессиональной реализации: за рубеж уезжают танцоры, музыканты, художники, ученые, которые не нашли достойного применения своим способностям в Украине. Там они получают возможность для развития, которых не имели в родной стране,
      – подчеркнул Шевцов.

      Немаловажно и создание условий, которые помогли бы улучшить демографическую ситуацию в стране. В частности, это увеличение выплат на детей, достойный размер выплат женщинам, которые находятся в декретном отпуске, льготы по медицинскому обслуживанию, создание возможностей устроить ребенка в хороший детсад.

      Как известно, в июле Нацбанк представил отчет, в котором сообщил, что в Украине во всех сферах ощущается острый дефицит рабочей силы. Отмечалось, что хуже всего обстоят дела в строительном секторе и промышленности. При этом, по данным Министерства труда и социальной политики Польши, в 2018 году именно в этих видах деятельности была занята большая часть украинских трудовых мигрантов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Заробитчане Рынок труда
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      Новости за 19 августа
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