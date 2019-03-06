Украинцы не должны видеть огромные суммы в платежках за коммунальные услуги, – Ростислав Мельник

С 1 января тариф на централизованное отопление и горячее водоснабжение вырос на 22,3%. И это только начало – уже в мае власти анонсирует новое повышение.

По словам президента строительной корпорации РИЭЛ Ростислава Мельника, у украинцев есть возможность существенно сэкономить на коммунальных платежах в результате внедрения системы "энергосберегающих квартир".

"Конечно, ни я, ни кто-либо другой вне властных кабинетов не может снизить тариф. Это экономика, политика, что угодно. Но каждого рядового украинца волнует вопрос: как и на чем можно сэкономить. Я отвечу: на потреблении коммунальных услуг. Помочь в этом может система "энергосберегающих квартир", которые мы внедряем в двух наших жилых комплексах. Система, с помощью специального приложения, позволит отслеживать свои расходы и потреблять свет, воду, тепло сознательно", – отметил Мельник.

Система "энергосберегающих квартир" будет работать с помощью специального коммутационного модуля энергосберегающей системы RIEL SMART HOME на базе GreenHub, которым будет оснащена каждая квартира. Соответствующий модуль позволит возвести в единую систему коммуникации от различных счетчиков и механизмов таким образом, чтобы пользователь мог мониторить и контролировать все системы и ресурсы своего дома-работу котлов, энергоносителей, расход тепла и воды.

"Этот модуль также будет работать на автоматизацию сбора и передачи показателей счетчиков в коммунальные службы или ОСМД, и дальнейшее формирование счетов согласно тарифам. Но самым важным является то, что каждый владелец квартиры сможет увидеть, сколько он реально потребляет. Во-первых, это дисциплинирует людей, во-вторых – не позволяет переплачивать за соседей. Вы удивитесь, если будете следить за своими расходами – точно найдете лишнюю включенную лампочку, которая ежемесячно "накручивает" вам цифры в квитанции", – уверен Ростислав Мельник.

РИЭЛ планирует внедрить систему "энергосберегающих квартир в двух ЖК: OK'land в Киеве и RIEL City во Львове.

Кроме того, в планах расширить "географию" "энергосберегающих квартир" дома на рынке вторичной недвижимости Львова. "Сейчас мы этот вопрос анализируем и ищем возможные варианты готовых домов, которые можно было бы сделать энергосберегающими. У нас есть несколько идей, как применить новые технологии в многоквартирных домах прошлого поколения", – рассказал г-н Мельник.