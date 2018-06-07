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Украинцы не проголосуют за Порошенко на выборах президента в 2019 году, – глава соцгруппы

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Украинцы не будут голосовать за Порошенко на выборах-2019
Украинцы не будут голосовать за Порошенко на выборах-2019 / Фокус

На выборах Президента Украины в 2019 году граждане будут выбирать другого кандидата вместо действующего главы государства Петра Порошенко. Все из-за недовольства ситуацией в государстве.

Об этом рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, сообщает "Громадское".

"Можно говорить, что Юлия Тимошенко лидирует в рейтингах, и что Порошенко имеет вопрос относительно захода во второй тур. Но это не означает, что он потерял этот шанс", – сказал Антипович.

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По словам руководителя "Рейтинга", на сегодня украинцы не довольны ситуацией в государстве, поэтому они, скорее всего, будут выбирать нового кандидата на президентский пост.

"Любой, кто не имеет фамилии "Порошенко" и ранее не был президентом – уже новый кандидат", – добавил Антипович.

К слову, согласно социологическим опросам, Петр Порошенко стал бы только четвертым в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в апреле 2018 года и в них принимали бы участие актер Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики социологическое исследование Президент Украины
Источник: 24 Канал
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