Украинцы опять несут деньги в банки – НБУ
В Нацбанке заявили, что финансовое состояние в Украине стабилизировалось. Регулятор зафиксировал увеличение притока вкладов украинцев в банки.
О том, что граждане Украины возвращают деньги в банковскую систему, рассказал координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.
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Украинцы не снимают, а наоборот – возвращают деньги в банки,
– отметил Блинов.
По его словам, в Нацбанке никаких ограничений по выдаче депозитов или валютных операций не вводили и не планируют.
Регулятор уверяет, что финансовая система Украины преодолела пик негатива, связанного с эпидемией коронавируса и объявлением карантина. Кроме того, Украина вошла в новый экономический кризис более подготовленной, чем в предыдущие разы. Ведь "банковская система здорова и платежеспособна", а уровень валютных резервов – высокий.
Важно! Ранее в НБУ сообщали, что в течение марта украинцы вывели из банков около 2,75 миллиарда гривен своих вкладов.
К слову, с 17 марта банкам запрещено начислять любые штрафы на период карантина. Также Украинцы могут не оплачивать ипотеку в период карантина.
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