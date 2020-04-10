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      Украинцы опять несут деньги в банки – НБУ

      - Читати новину українською
      Українці знову несуть гроші у банки / vestnik.in.ua

      В Нацбанке заявили, что финансовое состояние в Украине стабилизировалось. Регулятор зафиксировал увеличение притока вкладов украинцев в банки.

      О том, что граждане Украины возвращают деньги в банковскую систему, рассказал координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.

      Обратите внимание Нацбанк рассказал, при каких условиях в Украине может произойти жесткий кризис

      Украинцы не снимают, а наоборот – возвращают деньги в банки,
      – отметил Блинов.

      По его словам, в Нацбанке никаких ограничений по выдаче депозитов или валютных операций не вводили и не планируют.

      Регулятор уверяет, что финансовая система Украины преодолела пик негатива, связанного с эпидемией коронавируса и объявлением карантина. Кроме того, Украина вошла в новый экономический кризис более подготовленной, чем в предыдущие разы. Ведь "банковская система здорова и платежеспособна", а уровень валютных резервов – высокий.

      Важно! Ранее в НБУ сообщали, что в течение марта украинцы вывели из банков около 2,75 миллиарда гривен своих вкладов.

      К слову, с 17 марта банкам запрещено начислять любые штрафы на период карантина. Также Украинцы могут не оплачивать ипотеку в период карантина.

      Які фінансові полегшення діють на час карантину інфографіка 24 канал
      Какие финансовые облегчение действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Финансы Деньги Банки НБУ
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