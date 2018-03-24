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Украинцы по заданию спецслужб РФ агитировали за создание "Новороссии"

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Украинцы по заданию спецслужб РФ агитировали за создание
Украинцы по заданию спецслужб РФ агитировали за создание "Новороссии" / Фото из открытых источников

Двое жителей Днепропетровской области проводили по заданию спецслужб РФ антиукраинскую агитацию в социальных сетях. Сейчас сотрудники СБУ их задержали.

Об этом информирует пресс-центр.

"Злоумышленники распространяли в Интернете агитацию за создание так называемой "Новороссии" и идеи территориального расширения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

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По данным ведомства, их наняли жители временно оккупированного Донецка и аннексированного Крыма, что представлялись сотрудниками органов безопасности РФ.

"Непосредственное установление контакта произошло через близких родственников и друзей злоумышленников, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, одной из задач был поиск пророссийски настроенных лиц для участия в фейковых протестных акциях.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружили компьютерное оборудование, что использовали злоумышленниками для распространения антиукраинских материалов, и средства связи для общения с российскими кураторами. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.

Українці за завданнями спецслужб РФ агітували за створення
Українці за завданнями спецслужб РФ агітували за створення "Новоросії"

Українці за завданнями спецслужб РФ агітували за створення

Украинцы по заданию спецслужб РФ агитировали за создание "Новороссии"

Напомним, на Харьковщине сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Теги: Новости Украины Новости Днепра Аннексия Крыма терроризм СБУ
Источник: 24 Канал
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