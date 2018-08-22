Украинцы покорили судей шоу "Америка имеет талант": впечатляющее видео выступления

Талантливые украинцы в очередной раз удивили Америку. Проект известного хореографа Константина Томильченко Front Pictures поразил судей шоу "Америка имеет талант" в прямом эфире.

Это уже второй этап конкурса. Первый украинцы прошли в июне, получив единогласное "да" от всех жюри.

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На этот раз в своем выступлении Томильченко с командой объединили сложную хореографию, технологии и графику, которая светилась в темноте. Их номер настолько поразил судей шоу, что те не смогли усидеть на месте и поднялись из своих кресел.

Видео выступления сейчас стремительно набирает просмотры, а пользователи в комментариях призывают голосовать за команду и в следующих турах.

Видео выступления украинского проекта Front Pictures на шоу "Америка имеет талант"