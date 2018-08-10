Украинцы получили 8 медалей на чемпионате мира по тайскому боксу

В городе Бангкок (Таиланд) сборная Украины по таиландскому боксу Муэй-Тай завершила свое выступление на чемпионате мира среди юниоров. Украину представляли 17 спортсменов.

Результатом сборной стал задел с 8 медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая. Об этом сообщает сайт Спортивного комитета Украины.

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Чемпионами мира среди юниоров стали: Бачинский Филипп (в.к. 54 кг), Еременко Владислав (в.к. 71 кг) и Скурихин Егор (В.К 81 кг). Серебро завоевали: Радова Ксения (в.к. 54 кг), Колоколов Михаил (в.к. 40 кг), Опара Владислав (в.к. 57 кг) и Мустафаев Шамиль (в.к. 67 кг). Бронза в Савченко Дарьи (в.к. 48 кг). В битве за выход в финал украинка не осилила спортсменку из Америки и уступила Маиле Гараз.

Так титул чемпиона мира Филипп Бачинский выборол в Феруза Давлатова из Узбекистана, Владислав Еременко отобрал победу у португальца Гонсала Нойтеса, а Егор Скурихин преодолел ливанца Халида Тарафа.

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