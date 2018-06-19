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Украинцы получили награду "Каннских львов" за брендинг Евровидения-2017

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Евровидение-2017
Евровидение-2017 / eurovision.tv

Украинские агентства Banda.agency и Republique, которые разрабатывали брендинг песенного конкурса Евровидение-2017, получили бронзовую награду "Каннских львов" в категории Desing Lions.

Об этом сообщил соучредитель агентства Banda.agency Павел Вржещ в издании Ain.ua.

Когда команды Banda.agency и Republique заполняли заявку на конкурс "Каннских львов", они отмечали, что у конкурса Евровидение еще никогда не было настоящего бренда. Поэтому они поставили себе задачу создать его.

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Это очень радостное чувство. Большой восторг. Это очень важный проект для нас. Мы много сил вложили в него и очень его любим. В процессе много людей объединили свои усилия, чтобы сделать его, и я рад, что все они получили заслуженную награду за свои таланты. Украинский креатив давно заслуживал "Львов", но просто не везло. И теперь я надеюсь, что с каждым годом мы будем выигрывать все больше и больше. Мы этого достойны. Потому что сейчас такое количество сильных работ делается в Украине, что жюри Канн и других мировых фестивалей не могут этого не отметить, – прокомментировал награду Павел Вржещ.

 

Первое место в категории Desing Lions получили креативные компании Нидерландов, а второе место – представители Турции.

Как известно, международный песенный конкурс Евровидение 2017 проходил в Украине из-за победы Джамалы в 2016 году в Стокгольме. В прошлом году конкурс посмотрели более 180 миллионов человек, а видеотрансляции проходили в 42 странах мира. На официальном YouTube-канале песенного соревнования числа были еще выше – суммарно зрители из 223 стран посмотрели 265 миллионов часов записи.

Чем знаменит фестиваль "Каннские львы"?Прежде всего, Международный фестиваль Cannes Lions в этом году начался 18 июня и продлится до 22. Несмотря на масштабы Каннского кинофестиваля, "Каннские львы" имеют большое мировое значение в креативной индустрий. Еще в 1954 году фестиваль презентовал рекламные ролики, а уже сегодня обсуждает и оценивает как традиционную рекламу, так и различные высокотехнологичные проекты.

На этот фестиваль приезжают лучшие дизайнеры, цифровые новаторы и маркетологи со всего мира. Событие ежегодно проводится во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах, Франция. Что интересно, здесь дважды проводился конкурс песен Евровидение, в 1959 и 1961 годах.

Теги: Новости Украины Новости культуры Каннский кинофестиваль Награды Исскусство Евровидение Евровидение-2017
Источник: 24 Канал
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