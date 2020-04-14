Украинцы понесли гривны на счета в банках, а доллары забрали
Количество денег в гривнах на счетах украинцев в банках увеличились на 11,6 миллиарда – до 341,4 миллиарда гривен с начала марта до 10 апреля (+4%).
В иностранной валюте количество денег украинцев на счетах в банках немного сократилось – на 182 миллиона долларов. Так, на сегодняшний день украинцы в банках в долларах держат 9,8 миллиарда долларов (-2%), сообщили в НБУ.
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То есть приток гривневых средств и незначительный отток валютных. Not bad как для месяца кризиса. Спасибо, что доверяете банковской системе,
– сообщили в НБУ.
Там также заверили, что банки имеют достаточный запас прочности и их ликвидность сейчас составляет более 200 миллиардов гривен. Еще более 30 миллиардов гривен в кассах банков.
Валютная ликвидность составляет 7,9 миллиарда долларов. Почти столько же денег было и месяц назад. В НБУ уверяют, что этого вполне достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие денег.
Финансовые упрощения на период карантина в Украине / Инфографика 24 канала
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