Украинцы построят на Луне собственную базу: когда заработает проект

Европейское космическое агентство готовит первую базу, населенную людьми, которая должна появится на Луне уже в 30-х годах нашего века. Стараются не отставать и украинцы – предприятие "Южное" работает над проектом постоянной базы на поверхности Луны.

Об этом пишет Тokar.ua.

Как рассказал начальник проектного отдела "Южного" по разработке специальных ракетно-космических систем, Геннадий Осиновый, проект имеет пять этапов реализации.

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Так, предварительный этап (2020 — 2030 года) предусматривает картографирование видимой поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя "Криптон", а также разгонного и посадочного месячных модулей. Именно на этой стадии находится "Южное".

На следующей стадии (2030 — 2032 года) специалисты определят место будущей базы. Именно туда "Криптон" доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Также предстоит вывод на орбиту космической станции.

Третий этап расширенной конфигурации (2032 — 2042 года) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода.

Далее запланирован этап перехода на производство (2042 — 2062) — создание замкнутой системы жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории.

И уже в 2062 году украинцы планируют запустить постоянную базу, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне.

"Этот проект очень сложный и дорогой. Поэтому воплотить его можно будет только совместными усилиями специалистов и компаний из многих стран мира, а финансирование работ по проекту также предусматривает участие правительств наиболее развитых стран", — рассказал Осиновый.

Что такое КБ "Южное"? Это украинское государственное предприятие, занимающееся разработкой ракетных комплексов и ракетно-космических систем. В частности, в мире хорошо известны украинские ракеты-носители "Зенит" и "Циклон", изготовленные на этом предприятии.