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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Украинцы призывают на Чемпионате мира по футболу болеть за политзаключенных Кремля

36 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / 5.ua

Инициативная группа украинцев по всему миру начинает международную кампанию в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных, которые находятся в тюрьмах Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма.

Об акции 24 канала сообщила одна из организаторов #SaveOlegSentsov – Александра Матвийчук.

По словам координаторов, десятки акций в городах Украины и 35 – в городах Европы и Америки состоятся 1 и 2 июня.

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За первый день призыва #SaveOlegSentsov мы получили более сотни предложений помощи. Нам написали люди, которые были готовы переводить тексты, делать дизайн плакатов, печатать листовки, распространять информацию, модерировать страницы акции, готовить обращения международных организаций,
– говорит Александра Матвийчук.

#SaveOlegSentsov имеет три главных требования. Во-первых, активисты требуют от Владимира Путина освободить Олега Сенцова и всех политзаключенных. Во-вторых, инициаторы обращаются к странам Большой Семерки на саммите 8-9 июня – поднять вопрос о политзаключенных, находящихся в тюрьмах Российской Федерации и на территории аннексированного Крыма. В-третьих, участники акции призывают всех желающих и правительства всех стран, где будут происходить акции, принять лозунг "На Чемпионате мира по футболу в России мы болеем за политзаключенных!".

Относительно формата, то каждый город может присоединиться по-разному. В частности, в Одессе на территории Летнего театра активисты будут читать рассказы и судебные речи Олега Сенцова. В Киеве 1 июня активисты присоединятся к кампании автопробегом.

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"Автомайдан проведет автопробег "Покажите Путину красную карточку". Активисты поедут к посольствам Европейских государств, которые принимают участие в чемпионате мира по футболу. Мы передадим в посольства Германии, Великобритании, Франции и Испании символические "красные карточки" для президента России Владимира Путина, чтобы таким образом призвать демократические государства игнорировать чемпионат, который будет проходить в стране, где незаконно удерживаются 64 украинские граждане", – рассказала координатор акции в Киеве Екатерина Бутко.

Кроме того, кампанию поддержат акциями в Черкассах, Тернополе, Чернигове и Львове. Уже вызвались и активисты в Латвии, Швеции, Швейцарии, Германии, Франции, ОАЭ, Польше и других странах.

Количество участников постоянно растет. Присоединиться можно в любой момент и в любой форме. Чтобы присоединиться к кампании, нужно заполнить форму по ссылке.

Напомним, 14 мая 2018 года, незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 политзаключенных Кремля.

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Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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