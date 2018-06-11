Украинцы продали рекордное количество валюты

В мая 2018 года чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты украинцев через банковскую систему составил 350,6 миллионов долларов (рекордный показатель с мая 2017 года), что почти в полтора раза больше чем в апреле этого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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За прошедший месяц банки купили у населения наличной валюты на 1,074 миллиарда долларов (рекордный показатель минимум с 2015 года), а продали им валюты на 723,3 миллиона долларов (рекордный показатель с декабря 2017 года).

В 2018 году показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 миллионов долларов (в том числе долларов – 771,1 миллиона долларов (остальное – другие валюты).