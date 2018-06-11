15:43
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 17°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Украинцы продали рекордное количество валюты

123 Читати новину українською
Иностранная валюта
Иностранная валюта / Фото из открытых источников

В мая 2018 года чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты украинцев через банковскую систему составил 350,6 миллионов долларов (рекордный показатель с мая 2017 года), что почти в полтора раза больше чем в апреле этого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также: Рада приняла закон о валюте: что изменится для украинцев

За прошедший месяц банки купили у населения наличной валюты на 1,074 миллиарда долларов (рекордный показатель минимум с 2015 года), а продали им валюты на 723,3 миллиона долларов (рекордный показатель с декабря 2017 года).

В 2018 году показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 миллионов долларов (в том числе долларов – 771,1 миллиона долларов (остальное – другие валюты).

Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Валюта Деньги Гривна
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чи є в України план на завтра?
сегодня, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 184
ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
сегодня, 14:08 ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
90
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сегодня, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 361
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сегодня, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 1495
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 июня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 4045
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук