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Украинцы "променяли" ноутбуки на смартфоны, – интересное исследование

61 Читати новину українською
Украинцы
Украинцы "променяли" ноутбуки на смартфоны / Фото из открытых источников

В течение последних нескольких лет расходы украинцев на мобильную технику выросли вдвое – с 14 до 30 миллиардов гривен. Интересно, что большая часть этих средств идет на покупку смартфонов.

Такими являются результаты исследования рынка потребительской электроники с 2011 по 2017 годы, проведенного группой GfK Ukraine и MOYO.

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А вот ноутбуки украинцы сейчас покупают значительно реже.

При этом исследования демонстрируют, что в целом украинцы сейчас покупают значительно меньше техники. Пик такого года покупок пришелся на 2013 год, тогда наши граждане купили 3,4 миллиона смартфонов, 4,9 миллиона мобильных телефонов, 1,4 миллионов ноутбуков и 1,2 миллиона планшетов.

А вот в 2015 году был антирекорд по покупке мобильной техники, в этом году купили 5,9 миллиона устройств.

При этом уже в 2016 и 2017 годах спрос на мобильную технику увеличился. При этом выросли продажи именно смартфонов, а спрос на ноутбуки практически не изменился. При этом процент покупки планшетов и мобильных телефонов продолжает снижаться.

Українці відмовились від ноутбуків на користь смартфонів
Спрос на сматрфоны в Украине с каждым годом растет

Теги: LifeStyle Техно смартфон исследования
Источник: 24 Канал
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