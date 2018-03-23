Украинцы разработали платформу для защиты государственного языка
Украинский стартап AxDraft разработал платформу, которая помогает бесплатно подготовить документы для защиты прав потребителей на получение информации на украинском языке.
Об этом говорится на сайте стартапа.
В частности, в кейсе "Защитить украинский язык" есть образцы жалоб о нарушении законодательства о языке в заведениях питания, супермаркетах и интернет-магазинах.
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Поэтому потребителю стоит только зарегистрироваться, ответить на несколько вопросов и заполнить данные. Далее этот документ будет индивидуализирован в соответствии с требованиями пользователя, вычитан и отформатирован.
Образцы документов разработала общественная организация "Независимые".
"Благодаря таким формам жалоб Госпродпотребслужба неоднократно проводила проверки и составила постановления об административных правонарушениях за нарушение правил торговли", – рассказал юрист Александр Золотухин, пишет издание gazeta.ua.