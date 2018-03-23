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Украинцы разработали платформу для защиты государственного языка

241 Читати новину українською
Украинцы разработали платформу для защиты государственного языка
Украинцы разработали платформу для защиты государственного языка / kh.vgorode.ua

Украинский стартап AxDraft разработал платформу, которая помогает бесплатно подготовить документы для защиты прав потребителей на получение информации на украинском языке.

Об этом говорится на сайте стартапа.

В частности, в кейсе "Защитить украинский язык" есть образцы жалоб о нарушении законодательства о языке в заведениях питания, супермаркетах и ​​интернет-магазинах.

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Поэтому потребителю стоит только зарегистрироваться, ответить на несколько вопросов и заполнить данные. Далее этот документ будет индивидуализирован в соответствии с требованиями пользователя, вычитан и отформатирован.

Образцы документов разработала общественная организация "Независимые".

"Благодаря таким формам жалоб Госпродпотребслужба неоднократно проводила проверки и составила постановления об административных правонарушениях за нарушение правил торговли", – рассказал юрист Александр Золотухин, пишет издание gazeta.ua.

Теги: Интернет Техно языковый вопрос
Источник: 24 Канал
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