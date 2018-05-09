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Украинцы разработали приложение, которое поможет выбирать самые дешевые продукты

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Приложение поможет выбрать самые дешевые продукты
Приложение поможет выбрать самые дешевые продукты / Фото из открытых источников

Украинские разработчики создали приложение Costless, которое помогает сравнивать цены в приложении в супермаркетах и определять самый маленький чек. Его уже можно скачать на Google Play, в ближайшее время команда обещает выпустить версию и для iOS.

Об этом пишет ain.ua.

Чтобы сравнить цены, пользователю нужно выбрать список покупок. Далее общую стоимость корзины можно сравнить в супермаркетах.

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Costless работает с несколькими крупными сетями в Киеве – "Ашан", "Фуршет", "Мегамаркет", Novus, Fozzy и тому подобное. Представители проекта отмечают, что ведут переговори з магазинами "АТБ", "Фора" и "Эко Маркет".

Додаток Costless

Приложение Costless доступно в Google Play

Цены в Costless обновляются еженедельно, акции – раз в два дня. Сейчас разработчики работают над корзиной покупок, чтобы пользователь мог планировать, подбирать, хранить и делиться списками покупок. Costless пока работает только в Киеве. Но уже в июле 2018 года команда обещает расширить действие приложения по всей Украине.

Додаток Costless

Разработчики работают над усовершенствованием продукта

Теги: Техно Смартфоны Приложения
Источник: 24 Канал
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