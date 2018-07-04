Украинцы разработали технологию, которая "оживляет" книги: видео
Американская IT-компания Live Animations, офис разработки которой работает в Киеве, работает над разработкой дополненной реальности для детских и семейных брендов в Украине, Германии и США.
Недавно компания создала уникальные детские книги для американского издательства Little Hippo, которые буквально оживают.
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Компания Live Animations работает с другими компаниями, создавая уникальные продукты дополненной реальности для детей.
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Источник: 24 Канал
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