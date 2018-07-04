Украинцы разработали технологию, которая "оживляет" книги: видео

Американская IT-компания Live Animations, офис разработки которой работает в Киеве, работает над разработкой дополненной реальности для детских и семейных брендов в Украине, Германии и США.

Недавно компания создала уникальные детские книги для американского издательства Little Hippo, которые буквально оживают. Читайте также: В Японии открыли ресторан виртуальной реальности: захватывающие фото Компания Live Animations работает с другими компаниями, создавая уникальные продукты дополненной реальности для детей. Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно