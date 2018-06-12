Украинцы разработали устройство, которое быстро охладит любой напиток
Украинские разработчики создали гаджет Chill & Cheers, который за несколько минут сможет охладить любую жидкость с точностью до одного градуса. Устройство может синхронизироваться со смартфоном.
Об этом пишет ain.ua.
Сначала разработчики планировали сделать охладитель для вина. Но позже команда Chill & Cheers расширила сферу действия на любой напиток: вино, пиво, водка, кола, вода, виски или джин.
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Устройство работает очень просто – надо залить напиток в контейнер и установить необходимую температуру.
Стартап может синхронизироваться со смартфоном с помощью мобильного приложения. Данное приложение может подсказать вам оптимальную температуру, рекомендованных для подачи того или иного напитка.
"Вам больше не нужно мокрого и скользкого льда или холодной воды при охлаждении напитка. Пользоваться Chill & Cheers не сложнее, чем обычным электрическим чайником", – рассказал соучредитель Павел Гайдук.
Chill & Cheers быстро охладит напитки
Сейчас Chill & Cheers открыл кампанию по сбору средств на международной краудфандинговой платформе Indiegogo. Сбор средств продолжается.
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