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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Украинцы разработали устройство, которое быстро охладит любой напиток

49 Читати новину українською
Гаджет Chill&Cheers
Гаджет Chill&Cheers / indiegogo.com

Украинские разработчики создали гаджет Chill & Cheers, который за несколько минут сможет охладить любую жидкость с точностью до одного градуса. Устройство может синхронизироваться со смартфоном.

Об этом пишет ain.ua.

Сначала разработчики планировали сделать охладитель для вина. Но позже команда Chill & Cheers расширила сферу действия на любой напиток: вино, пиво, водка, кола, вода, виски или джин.

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Устройство работает очень просто – надо залить напиток в контейнер и установить необходимую температуру.

Стартап может синхронизироваться со смартфоном с помощью мобильного приложения. Данное приложение может подсказать вам оптимальную температуру, рекомендованных для подачи того или иного напитка.

"Вам больше не нужно мокрого и скользкого льда или холодной воды при охлаждении напитка. Пользоваться Chill & Cheers не сложнее, чем обычным электрическим чайником", – рассказал соучредитель Павел Гайдук.

Chill & Cheers быстро охладит напитки

Сейчас Chill & Cheers открыл кампанию по сбору средств на международной краудфандинговой платформе Indiegogo. Сбор средств продолжается.

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Теги: Техно Алкоголь Гаджеты
Источник: 24 Канал
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