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Украинцы резко увеличили потребление угля

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Украинцы резко увеличили потребление угля
Украинцы резко увеличили потребление угля / Фото из открытых источников

Украина в апреле увеличила потребление каменного угля на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3,533 миллиона тонн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Если сравнивать с мартом 2018 года, потребление угля в апреле сократилось на 12,6%

Однако, сравнивая данные за март 2018 года и за аналогичный период 2017 года, заметно, что потребление каменного угля возросло на 41,3% (до 4 миллионов тонн).

Учитывая боевые действия на востоке страны и блокаду грузооборота с неподконтрольными территориями, Украина испытывает значительный дефицит угля. В первую очередь энергетического (антрацита) – добыча которого сконцентрирована на территории оккупированной части Донбасса.

Теги: Новости Украины угольная промышленность
Источник: 24 Канал
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