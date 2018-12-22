Украинцы с 1 января смогут возвращать лекарства в аптеки, – Супрун

В Украине с 1 января 2019 года можно будет возвращать лекарственные средства в аптеки.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает "Укринформ".

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С 1 января 2019 года каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека будет получать возвращенные лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, не были ли использованы, что не была повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы, и лекарства могут быть возвращены,

– отметила она.

Так, по словам Супрун, контроль за работой аптек по возврату лекарств будет осуществлять Гослекслужба.

"Мы делаем изменения в организации ее (Гослекслужбы – 24 канал) работы. Это – центральный орган исполнительной власти. Мы предоставляем ему больше полномочий по инспекции. Региональные отделения Гослекслужбы будут инспектировать аптечные учреждения", – пояснила глава Минздрава.

Отметим, что ранее лекарства принадлежали к утвержденному Кабмином списку товаров, не подлежащих обмену.

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