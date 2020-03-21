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      Украинцы с разрешениями на проживание в Европе вылетели из Киева, до сих пор действовал запрет

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      Первые украинцы с видами на жительство в других странах вылетели из Украины. До сих пор они не могли сделать это из-за запрета. В то же время Евросоюз смягчил условия карантина из-за коронавируса для определенной категории граждан Украины.

      После встречи с гражданами правительство разрешило выезд из Украины всех, у кого есть вид на жительство в Европе.

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      О вылете украинцев с удостоверениями за границу

      Первые украинцы вылетели из Киева 21 марта. Об этом сообщает "Громадское".

      Одной из тех, кто отправился за границу, была Ольга. Она рассказала, что имеет вид на жительство в Германии. Там она живет уже много лет, имеет семью и бизнес.

      Для пограничников мы – украинцы, они наши виды на жительство в других странах не воспринимали,
      – объяснила женщина.

      И добавила, что в законодательстве не все предусмотрели.

      О смягчении карантина для украинцев Евросоюзом

      Ранее о том, что ЕС смягчил условия карантинных мер для определенной категории граждан Украины, в фейсбуке сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

      ЕС разрешил въезд украинцам, которые являются членами семей граждан ЕС или у которых есть действительные разрешения на проживание в любом государстве,
      – говорится в сообщении.

      Он добавил, что такое решение было принято из-за ограничений относительно пересечения границы в Украине.

      Что известно об ограничительных мерах

      Начиная с 16 марта, в Украину не могут попасть иностранцы. Исключения:

      • иностранцы, иу которых есть разрешение на временное или постоянное проживание в Украине;
      • представители международных организаций;
      • дипломаты, аккредитованные в Украине;
      • те, у кого есть специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
      • граждане Украины;
      • дети или другие члены семей граждан Украины.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине авиация Евросоюз Европа Карантин в Украине 2020
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