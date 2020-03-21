Украинцы с разрешениями на проживание в Европе вылетели из Киева, до сих пор действовал запрет
Первые украинцы с видами на жительство в других странах вылетели из Украины. До сих пор они не могли сделать это из-за запрета. В то же время Евросоюз смягчил условия карантина из-за коронавируса для определенной категории граждан Украины.
После встречи с гражданами правительство разрешило выезд из Украины всех, у кого есть вид на жительство в Европе.
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О вылете украинцев с удостоверениями за границу
Первые украинцы вылетели из Киева 21 марта. Об этом сообщает "Громадское".
Одной из тех, кто отправился за границу, была Ольга. Она рассказала, что имеет вид на жительство в Германии. Там она живет уже много лет, имеет семью и бизнес.
Для пограничников мы – украинцы, они наши виды на жительство в других странах не воспринимали,
– объяснила женщина.
И добавила, что в законодательстве не все предусмотрели.
О смягчении карантина для украинцев Евросоюзом
Ранее о том, что ЕС смягчил условия карантинных мер для определенной категории граждан Украины, в фейсбуке сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
ЕС разрешил въезд украинцам, которые являются членами семей граждан ЕС или у которых есть действительные разрешения на проживание в любом государстве,
– говорится в сообщении.
Он добавил, что такое решение было принято из-за ограничений относительно пересечения границы в Украине.
Что известно об ограничительных мерах
Начиная с 16 марта, в Украину не могут попасть иностранцы. Исключения:
- иностранцы, иу которых есть разрешение на временное или постоянное проживание в Украине;
- представители международных организаций;
- дипломаты, аккредитованные в Украине;
- те, у кого есть специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
- граждане Украины;
- дети или другие члены семей граждан Украины.