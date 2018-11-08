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      Украинцы Соболь и Макаренко вышли в стартовых составах своих команд в Лиге Европы

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      Евгений Макаренко (четвертый сверху) в матче против "Фенербахче"
      Евгений Макаренко (четвертый сверху) в матче против "Фенербахче" / twitter RSC Anderlecht

      Сразу два украинца попали в стартовые составы своих команд в Лиге Европы. Речь идет о Евгении Макаренко и Эдуарде Соболе. Матчи начались в 17:55 по киевскому времени.

      Макаренко вышел в полузащите бельгийского "Андерлехта" в матче против турецкого "Фенербахче" на выезде.

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      Соболь тоже вышел в полузащите чешского "Яблонца" на выездной матч против "Астаны" в Казахстане. Стоит отметить, что оба клуба являются соперниками киевского "Динамо" в группе в Лиге Европы.

       

      Теги: Спорт Лига Европы Футбол
      Источник: 24 Канал
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