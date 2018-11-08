Украинцы Соболь и Макаренко вышли в стартовых составах своих команд в Лиге Европы

Евгений Макаренко (четвертый сверху) в матче против "Фенербахче" / twitter RSC Anderlecht

Сразу два украинца попали в стартовые составы своих команд в Лиге Европы. Речь идет о Евгении Макаренко и Эдуарде Соболе. Матчи начались в 17:55 по киевскому времени.