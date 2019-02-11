Украинцы создали уникальные миниатюры, которые потрясли мир: яркие фото
Семья из Харькова Антон и Екатерина Дербилова являются известными скульпторами, которые создают военные миниатюры для Европы и Америки. Сейчас они работают над уникальной копией армии Богдана Хмельницкого. Их цель – оригинально рассказать миру об истории Украины.
Супруги из Харькова для мировых коллекций уже создали около пяти тысяч миниатюр.
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"Создавал военные фигуры для Англии, США и еще нескольких стран. Стало обидно, что у нас нет наших реалий, нашей истории", – рассказал скульптор Антон.
Анатолий Дербилов участвовал во множество зарубежных выставках, а его работы приобрели уже много частных коллекционеров. В частности, миниатюры украинца вошли в музейные собрания.
Скульпторы Антон и Екатерина Дербиловы
Свой проект мастера назвали Sirko toy's в честь непобедимого атамана Сирко. На создание фигурки у супругов уходит около трех дней. Антон придумывает и лепит фигуры, его жена Екатерина раскрашивает.
В мире десятилетиями существуют фанклубы, в которых оживляют войны и бои разных веков. Историю Европы и США уже можно поставить на полку в виде детализированных мини-армий. В Украине коллекционное войско станет первым.