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Украинцы создали рюкзак, который увеличивается в 4 раза: как он работает

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Рюкзак Pleatpack design
Рюкзак Pleatpack design / kickstarter.com

Украинцы создали стартап Pleatpack design. Это рюкзак, который способен увеличить размер на 450%. В увеличенном виде Pleatpack имеет емкость 26,7 литров.

Об этом пишет Inspired.com.ua.

Разработчики уже запустили кампанию на Kickstarter для сбора средств. 7 проект собрал 10500 долларов. Интересно, что необходимая сумма была меньше – 8500 долларов.

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Рюкзак Pleatpack design

Рюкзак увеличивается в 4 раза

Рюкзак сделан из ткани с водоотталкивающей пропиткой 600D (защита от влаги). Рюкзак получил также защиту от краж: в Pleatpack вшиты магниты, которые плотно закрывают рюкзак.

Рюкзак Pleatpack design

Рюкзак обладает защитой от воров

Стандартная цена рюкзака на Kickstarter – 119 долларов (3000 гривен). Правда сейчас его можно приобрести его по специальным ценам по 89 долларов (2300 гривен) или 99 (2600 гривен). После выпуска цена рюкзака составит 170 долларов (4400 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты Разработки
Источник: 24 Канал
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