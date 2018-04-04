Украинцы создали самый точный 3D сканер в мире

Украинский стартап D3Ds Lab создали проект настольного 3D сканера. Разработчики уверены, что их прибор самый точный в мире.

Об этом пишет hromadske.ua.

Новый сканер уже запустили на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Читайте также: Ученые успешно протестировали протез памяти для мозга

Большинство сканеров работают на оптической системе, которая имеет многочисленные погрешности при сканировании. При этом разработка украинцев сканирует модель частями. Особенность устройства – подвижная конструкция, именно благодаря этому сканер может максимально точно отразить объект - 0,05 мм в глубину, 0,01 мм по вертикали и 005 мм по горизонтали.

Разработка D3Ds Lab оснащена 5-Мп камерой и оптикой с фокусным расстоянием 40 мм.

Разработчики отмечают, что их сканер очень простой в работе – нужно только указать приблизительные размеры объекта, который необходимо отсканировать.

В автоматическом режиме сканер может отобразить предметы размером 300х330 мм. А без использования движимой конструкции сканер сможет отразить объект размером 370х300х350 мм.

Стоимость базовой модели сканера составляет 1500 долларов. На Kickstarter компании уже удалось собрать почти 8 тысяч долларов.

3D сканер от стартапа D3Ds Lab

Что такое краудфандинговая платформа? Это такое себе общественное финансирование, когда люди добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей или организаций.