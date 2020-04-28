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      Украинский сервис, через который можно дешевле покупать лекарства: как он работает

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      Стартаперы запустили специальный сервис, который может сравнивать цены на лекарства и мониторит наличие товара в аптеках еще в 2017 году. Также есть услуга адресной доставки – на дом или в больницу. С 16 апреля и на время карантина лекарства по почте можно получить бесплатно. Как работает сервис Liki24 и как можно найти нужные медикаменты – читайте дальше.

      Liki24 – это IT-платформа, которая объединила 5 тысяч аптек по всей территории Украины. В реальном времени можно узнать есть ли в конкретной аптеке в наличии лекарства и где самая низкая цена. Об этом в эфире 24 канала рассказал основатель сервиса Liki 24 Антон Авринский.

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      Как это работает?

      Все начинается с проблемы. На собственном опыте основатель и руководитель столкнулся с тремя основными проблемами:

      1. Цены на одинаковые препараты в разных аптеках могут отличаться в разы.
      2. Наличие. Лекарств много и не существует аптек, у которых есть все. Особенно, если нужна не одна упаковка, а несколько.
      3. Отсутствие удобных доставок, особенно в отдаленных районах, селах, райцентрах. Там цены высокие и нет доставок – люди вынуждены ходить много километров за нужными лекарствами и переплачивать.

      Как можно получить лекарство?

      ► Основатель объяснил, что система находит в какой аптеке самый дешевый препарат и резервирует его. Затем курьер забирает заказы из разных аптек и привозит клиенту. Если это большой город – доставка в тот же день. В отдаленный городок – 1-2 дня по почте.

      ► "Заберу сам со скидкой". Система показывает, какие аптеки есть рядом и где есть необходимые препараты. Дополнительно человек может получить скидку в самой аптеке, если пользуется сервисом.

      Например, если зайти в аптеку с улицы, то цена на 3 товары будет 800 гривен, если закажешь через Liki24 – будет 600. Человек получает скидку,
      – отметил Авринский.

      Он также добавил, что с 16 апреля доставка лекарств Укрпочтой совместно с сервисом Liki24 является бесплатной во все населенные пункты Украины (Киев, областные центры или село). Также есть возможность рассчитаться за доставку наложенным платежом.

      ліки
      Сервис позволяет получить лекарства дешевле и удобным способом / коллаж 24 канала

      "Мы полностью оплачиваем доставки и любой может получить лекарства Укрпочтой бесплатно. Такая акция будет действовать до конца карантина. Мы стремимся, чтобы это можно было делать и в дальнейшем", – заметил Авринский.

      Но Liki24 не возят вакцины, рецептурные препараты, или с содержанием наркотических веществ. Их можно заказать лишь в режиме "заберу сам".

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Лекарства
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