Украинцы стали чемпионами Европы по прыжкам в воду
Украинцы София Лискун и Олег Колодий стали чемпионами Европы по прыжкам в воду в командных соревнованиях в Глазго, где идет сразу целый ряд европейских первенств.
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Олег Колодий и София Лискун набрали общую сумму баллов 355.90 и оказались недосягаемыми для соперников. Следовательно на счету украинцев награда высшей пробы и первая ступенька пьедестала почета, сообщили в НОК Украины.
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Источник: 24 Канал
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