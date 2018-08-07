Украинцы стали чемпионами Европы по прыжкам в воду

Украинцы София Лискун и Олег Колодий стали чемпионами Европы по прыжкам в воду в командных соревнованиях в Глазго, где идет сразу целый ряд европейских первенств.

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Олег Колодий и София Лискун набрали общую сумму баллов 355.90 и оказались недосягаемыми для соперников. Следовательно на счету украинцев награда высшей пробы и первая ступенька пьедестала почета, сообщили в НОК Украины.

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