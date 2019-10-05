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      Украинцы устроили протест возле КПВВ Станица Луганская и исполнили гимн: фото и видео

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      Акция протеста на КПВВ "Станица Луганская"
      Акция протеста на КПВВ "Станица Луганская" / Фейсбук страница Ирины Болтковой

      Украинцы устроили на КПВВ "Станица Луганская" акцию "Нет капитуляции". В частности, участники протестовали против отвода украинских войск от линии столкновения на Донбассе.

      Несколько десятков людей просто у самого пункта пропуска спели Гимн Украины. В руках они держали национальные флаги, в частности, развернули несколькометровый сине-желтый флаг.

      Читайте также: Жители прифронтовых поселков Донбасса просят не отводить украинских военных, – экс-глава ВЦА

      Смотрите видео исполнения Гимна Украины возле КПВВ "Станица Луганская":

      Что известно о разведении сил на Донбассе?

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Этот развод – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

      Где еще люди выходили на акцию "Нет капитуляции"?

      2 октября украинцы вышли с протестами на Майдане Независимости в Киеве, в центре Львова, Харькова и в других городах. Участники протестов выступали против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и назвали это "капитуляцией перед Россией".

      Читайте также: Зеленский развенчал мифы о формуле Штайнмайера: видео

      Что предполагает формула Штайнмайера?

      • Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
      • Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международными стандартами демократических выборов.
      • Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.

      Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что государство не подписывала ни одной формулы Штайнмайера, а послала отдельные листы спецпредставнику ОБСЕ Мартину Сайдіку, где подтвердила свое согласие с позициями по тексту формулы Штайнмайера. После этого должна состояться встреча в нормандском формате с участием президентов Украины, России, Франции и Германии. На встрече политики обсудят пути прекращения войны на Донбассе.

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      1936
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Пикет Протесты Формула Штайнмайера Операция Объединенных сил Авто 24
      Источник: 24 канал
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