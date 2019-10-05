Украинцы устроили протест возле КПВВ Станица Луганская и исполнили гимн: фото и видео

Украинцы устроили на КПВВ "Станица Луганская" акцию "Нет капитуляции". В частности, участники протестовали против отвода украинских войск от линии столкновения на Донбассе.

Несколько десятков людей просто у самого пункта пропуска спели Гимн Украины. В руках они держали национальные флаги, в частности, развернули несколькометровый сине-желтый флаг.

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Смотрите видео исполнения Гимна Украины возле КПВВ "Станица Луганская":

Что известно о разведении сил на Донбассе?

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Этот развод – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

Где еще люди выходили на акцию "Нет капитуляции"?

2 октября украинцы вышли с протестами на Майдане Независимости в Киеве, в центре Львова, Харькова и в других городах. Участники протестов выступали против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и назвали это "капитуляцией перед Россией".

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Что предполагает формула Штайнмайера?

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.

Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международными стандартами демократических выборов.

Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что государство не подписывала ни одной формулы Штайнмайера, а послала отдельные листы спецпредставнику ОБСЕ Мартину Сайдіку, где подтвердила свое согласие с позициями по тексту формулы Штайнмайера. После этого должна состояться встреча в нормандском формате с участием президентов Украины, России, Франции и Германии. На встрече политики обсудят пути прекращения войны на Донбассе.