22:42
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Украинцы в Давосе: кто и зачем поехал на Всемирный экономический форум

      95 Читати новину українською

      Второй день всемирного экономического форума в Давосе завершается. Кроме мировых лидеров его посетили также и украинские политики. Некоторые, уже являются кандидатами в Президенты Украины, или подали документы на проверку в ЦИК.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил главный редактор радио "Новое время" Валерий Калныш.

      Читайте также: Кто из мировых лидеров не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе

      Он рассказал, что Президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться там с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Международного валютного фонда Кристин Лагард.

      Судя по всему, Порошенко – не единственный украинский политик, который хочет пообщаться с Лагард. Согласно некоторым источникам, встретиться с ней хочет и Юлия Тимошенко,
      – отметил журналист.

      Калныш отметил, что и лидер "Батькивщины", и Анатолий Гриценко, который также поехал на форум, будут присутствовать на "Украинском завтраке" – его 24 января там устраивает Виктор Пинчук. Будет ли на нем президент, остается интригой.

      Президент посещал все "Украинские завтраки" в Давосе, кроме одного – вся официальная делегация Украины бойкотировала мероприятие в 2017 году, когда шла дискуссия вокруг заявления Пинчука относительно Крыма,
      – добавил Калныш.

      Он также рассказал, что перед украинцами выступят 68-й госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

      По словам Валерия, в Швейцарию приехали и братья Кличко: говорить об инвестициях для Украины, в частности в спорт.

      Віталій Кличко в Давосі

      Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэрами Давоса и Сент-Галлена

      В Telegram даже создали специальный чат, где общаются украинцы, которые приехали на Всемирный экономический форум – в нем 155 человек, однако это точно не все, – подытожил главный редактор радио "Новое время".

      Напомним, швейцарцы таки впустили на форум опальных российских бизнесменов, которые сейчас под санкциями США – Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина. Сначала тройке отказали, а потом все же разрешили посетить отдельные мероприятия.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Швейцария Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко Давос Виталий Кличко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      сегодня , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 1454
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      сегодня , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2108
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4442
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      сегодня , 20:03 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      Ірина Полицька 146840
      Кому мешает Книга отзывов и предложений
      сегодня , 19:01 Кому мешает Книга отзывов и предложений
      Ірина Поліщук 69
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Кандидаты в мэры Киева: политическое прошлое в инфографике
       20 октября 2015 , 19:50
      Как узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД
       15 сентября 2018 , 17:27
      Куда уходит масло: если уровень упал
       16 сентября 2018 , 13:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук