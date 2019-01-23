Украинцы в Давосе: кто и зачем поехал на Всемирный экономический форум

Второй день всемирного экономического форума в Давосе завершается. Кроме мировых лидеров его посетили также и украинские политики. Некоторые, уже являются кандидатами в Президенты Украины, или подали документы на проверку в ЦИК.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил главный редактор радио "Новое время" Валерий Калныш.

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Он рассказал, что Президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться там с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Судя по всему, Порошенко – не единственный украинский политик, который хочет пообщаться с Лагард. Согласно некоторым источникам, встретиться с ней хочет и Юлия Тимошенко,

– отметил журналист.

Калныш отметил, что и лидер "Батькивщины", и Анатолий Гриценко, который также поехал на форум, будут присутствовать на "Украинском завтраке" – его 24 января там устраивает Виктор Пинчук. Будет ли на нем президент, остается интригой.

Президент посещал все "Украинские завтраки" в Давосе, кроме одного – вся официальная делегация Украины бойкотировала мероприятие в 2017 году, когда шла дискуссия вокруг заявления Пинчука относительно Крыма,

– добавил Калныш.

Он также рассказал, что перед украинцами выступят 68-й госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

По словам Валерия, в Швейцарию приехали и братья Кличко: говорить об инвестициях для Украины, в частности в спорт.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэрами Давоса и Сент-Галлена

В Telegram даже создали специальный чат, где общаются украинцы, которые приехали на Всемирный экономический форум – в нем 155 человек, однако это точно не все, – подытожил главный редактор радио "Новое время".

Напомним, швейцарцы таки впустили на форум опальных российских бизнесменов, которые сейчас под санкциями США – Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина. Сначала тройке отказали, а потом все же разрешили посетить отдельные мероприятия.