Украинцы в Германии: сколько зарабатывают, тратят и где ищут работу

Германия может в ближайшее время вытеснить Польшу среди самых популярных стран для украинских заробитчан. Близость и в разы выше зарплаты привлекают украинцев.

В материале вы подробнее узнаете о таком:

Украинцы в основном ездят в Германию работать разнорабочими, но теперь трудоустройство стало доступнее для квалифицированных работников;

Для работы в Германии обязательна рабочая виза, но договор с работодателем уже нет;

В Германии дороже аренда жилья, проезд в общественном транспорте и услуги мобильной связи, а еда дороже вдвое;

Украинцы преимущественно ищут работу через родственников и знакомых. Среди других вариантов – немецкие сайты и компании-посредники;

Лучше ехать в западные регионы и работать на крупную компанию – так зарплата будет выше.

Первый материал из цикла об украинских заробитчанах Украинцы в Польше: сколько зарабатывают, тратят и где ищут работу

Сколько зарабатывают украинцы и кем работают?

Украинцы преимущественно работают разнорабочими в Германии. Точной статистики сколько зарабатывают именно украинцы в Германии нет, но можно посмотреть на зарплаты среди профессий, которые выбирают украинцы на заработках.

Среди профессий рабочих дороже всего оплачивают работу электротехников, а меньше всего – садоводов. Подробнее смотрите на графике, но заметьте, что это зарплата брутто, то есть до налогообложения. Более того, украинцы получают меньше, чем немцы или европейцы. Но все же этот рейтинг зарплат показывает тенденцию и перспективы зарплат.

Крупные компании с количеством сотрудников от 500 человек в среднем могут предложить зарплату до 20% выше, чем малые компании.

Федеральное агентство труда каждые полгода публикует список востребованных профессий. Последний раз такой отчет опубликовали в сентябре 2019 и в этом месяце стоит ожидать нового отчета. А пока ситуация выглядит так, что Германии нужны:

специалисты по дереву, фурнитуре;

работники на металлоконструкции;

автомеханики;

кровельщики;

прорабы;

строители;

сантехники;

работники на прокладку автодорог, путей, каналов;

акушерки;

медсестеры;

физиотерапевты;

ортопеды;

реабилитологи.

Минимальная зарплата в Германии в агросекторе, садоводстве и лесном хозяйстве – 8,60 евро за час. Как видно, такие работы оплачиваются меньше, чем в сфере строительства.

Украинцы также часто работают в социальной сфере, то есть ухаживают за пожилыми или больными. Хоть это и популярно в Италии, в Германии украинцы тоже берутся за такую работу. Однако она не наименее оплачиваемая – в среднем месячная зарплата до налогообложения составляет около 2,100 евро.

Лучше ехать работать в западные регионы Германии, чтобы больше заработать. Там зарплата в среднем на 30% выше.

Предполагают, что Германия в ближайшее время привлечет и высококвалифицированных украинских заробитчан через новую миграционную политику. Об этом подробнее речь пойдет дальше.

Что нужно чтобы поехать работать в Германию?

Чтобы работать в Германии, необходимо иметь рабочую визу. Также нужно заблаговременно подписать контракт с работодателем, чтобы получить визу. Но теперь это проще. Ранее работодатель должен был проверить, не претендует ли на вакансию европеец, теперь это требование отменили.

Для квалифицированных кадров все еще проще. Для них действует программа Blue Card. Это общеевропейская программа для граждан третьих стран (то есть тех, которые не входят в ЕС), которые имеют диплом в определенной области, и могут жить и работать в ЕС. Немцы со своей стороны требуют подтверждения диплома, а также подачи на востребованную профессию.

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Напомним, со списком можно ознакомиться по ссылке. Его обновляют каждые полгода.

Чтобы проверить, признает ли Германия ваш диплом, воспользуйтесь сайтом ANABIN. Если да, то сделать рабочую визу будет легко. Если нет, то обратитесь в центральное ведомство по вопросам иностранного образования в Германии.

ИТ-специалисты с опытом от 5 лет не требуют подтверждения диплома, чтобы работать в Германии.

Заметьте, чтобы устроиться на большинство квалифицированных профессий, нужно знать немецкий язык на как минимум среднем уровне.

Есть еще один вариант поехать на заработки в Германию на три месяца. Нужно поехать в Польшу за рабочей визой и оттуда в командировку поехать в Германию. Однако это довольно сложный вариант, ведь необходимо, чтобы компания из Польши, которая имеет связи с немецкой компанией, оформила вам эту командировку.

Как получить рабочую визуНужно записаться в электронную очередь в визовый центр в Киеве, Львове, Одессе, Харькове или Днепре. Заблаговременно необходимо собрать пакет документов:

– загранпаспорт;

– другие действительные загранпаспорта и те, срок действия которых закончился;

– заполненные 2 формуляра визового заявления;

– 3 фотографии 45х35 мм;

– подтверждение квалификации и признание вашего вуза;

– полис медицинского страхования.

Срок рассмотрения длится 7-60 дней.

Сколько стоит жизнь в Германии?

Украинцы едут на заработки в Германию и в основном стараются экономить, но тратить деньги на такие базовые потребности, как жилье, еду, транспорт и связь, придется.

Аренда жилья

В больших городах придется заплатить от 500 евро за месяц аренды жилья однокомнатной квартиры. В частности такие цены в среднем можно увидеть в Дрездене и Берлине. Несколько дороже в Дюссельдорфе – около 680 евро. Интересно, что в столице Германии, Берлине, цены на жилье дешевле, чем в нескольких других городах. В среднем "однокомнатная" вблизи центра города обойдется в 800 евро. В Гамбурге и Франкфурте-на-Майне снять квартиру дороже. Но больше всего влетит в копеечку украинским заробитчанам жилье в Мюнхене. Там такое жилье в среднем обойдется в более тысячу евро. Конечно, если выбрать квартиру подальше от центра и даже где-то на окраине, то выйдет дешевле. Но нужно хорошо рассчитать, стоит ли оно того, ведь общественный транспорт в Германии – не из дешевых.

Кроме арендной платы нужно оплатить коммуналку. Она может обойтись в 200 евро.

Транспорт

В среднем одна поездка на автобусе может обойтись в 2 евро, но это все зависит от города. Выгоднее всего взять месячный билет, который позволит пользоваться автобусами, трамваями и метро в городе. В среднем по Германии он стоит 78 евро. Однако, цена варьируется от 55 евро в Мюнхене, что интересно, ведь там самая дорогая аренда, до 110 евро в Гамбурге. В столице такой билет обойдется в 81 евро.

Купить месячный или разовый билет можно в специальных точках продаж, автоматах по продаже билетов или непосредственно у водителей.



Автоматы для покупки билетов в Германии / The anxious traveler

В Германии довольно запутанная система общественного транспорта. Различные виды транспорта обслуживают разные компании, поэтому покупая билет, нужно удостовериться, на что он будет действовать. В таком случае лучше всего покупать билет в автоматах, поскольку они многоязычные. Если хорошо знаете немецкий, то лучше купить в точке продажи или у водителя.

Мобильная связь

В Германии действуют три крупных мобильных оператора: Deutsche Telekom, Vodafone

и O2. Из них трех Vodafone хорошо известен украинцам, ведь является одним из трех операторов в Украине.

В Германии популярны контрактные пакеты. Они в среднем обойдутся в 20-25 евро за месяц с услугами интернета, минутами в роуминге, смс. Сим-карта без услуг обойдется в чуть более 10 евро за месяц. Но контрактные пакеты не всегда стоит покупать, поскольку избавиться от них довольно трудно и, если вы ездите на сезонные заработки, то это не ваш вариант. Можно взять обычные месячные пакеты. Они обычно не предусматривают пакета услуг, а нужно платить за то, сколько потратили минут, мегабайт или смс.

Еда

Питание в Германии обойдется в два раза дороже, чем в Украине. В начале февраля мы сравнивали цены в Украине и Германии на базовые продукты. Обнаружили, что дешевле в Германии обойдется разве только чай и масло.

На графике вы увидите некоторые из базовых продуктов. Подробнее об этом читайте в нашем материале "Дорогие ли в Украине продукты: сравнение украинских цен с европейскими". Там мы также сравниваем цены в Польше, Чехии и Норвегии.



Цены на продукты в Украине и Европе / Инфографика 24 канала

Как себя защитить в Германии?

Работайте легально

Хоть в Германии и довольно сложно устроиться легально, но это необходимо. При неофициальном трудоустройстве работодатель может нарушить ваши права, а в результате вас могут депортировать из Германии с временным запрещением въезда в Шенгенскую зону.

Нелегальная работа может показаться привлекательной, поскольку не нужно оформлять визы и работодатель может предложить хорошие условия. Но без официального трудоустройства вы незащищены. Работодатель не оплачивает ваших больничных, а то и вообще "кидает" на зарплату.

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Покажите договор юристу

Если заключаете соглашение с работодателем, дайте его почитать юристу. Там можно найти много подводных камней до момента, что зарплата будет другой, чем вы обсуждали, или, что вам придется работать сверхурочно для обсуждаемой зарплаты. Языковой барьер в этом случае играет значительную роль, поскольку, даже зная немецкий на высоком разговорном уровне, нужны глубокие знания, чтобы понять все в соглашении.

Выезжайте из страны заблаговременно

Хорошо считайте и не оставайтесь в Германии даже на один день дольше после окончания визы или разрешения пребывания в стране по биометрическому паспорту. Вы не только заплатите штраф, а можете получить запрет на въезд на определенное время.

Как найти работу в Германии?

Найти работу в Германии можно разными способами. Среди самых распространенных – советы друзей и родственников, немецкие сайты с поиском работы и посредники, то есть компании, которые занимаются трудоустройством за рубежом. Самым популярным является первый способ. К примеру, в Польше около 80% ищут работу среди знакомых. В Германии такого опроса не проводили, но вероятность, что этот способ также самый популярный – высокая.

Есть много сайтов по поиску работы непосредственно в Германии. Для этого нужно знать немецкий язык хоть на каком-то уровне. Популярны сайты Xing и Adzuna. Они содержат различные вакансии. Но если ищете работу в определенной сфере, можно воспользоваться такими:

Также можно обратиться к украинским или немецким агентствам по поиску вакансий в Германии. Однако здесь придется заплатить за услуги. Такой способ подходит людям без знания языка и без полезных связей. Однако, стоит быть осторожным, чтобы не попасть на мошенников.

Как не натолкнуться на мошенниковВ Украине существует много компаний, которые помогают по трудоустройству за рубежом. И если вы выбрали такой способ поиска работы, то убедитесь, что компания настоящая. Она должна иметь лицензию Минсоцполитики и иметь договор с компаниями, в которых предлагает вам трудоустройство. Если такой посредник не называет вам компанию или обещает зарплату 2-3 тысячи евро чистыми и больше, то, вероятно, это мошенническая компания. Проверить компанию на наличие лицензии можно здесь, на сайте Минсоцполитики.

Сколько украинцев в Германии?

В 2018 году количество официально трудоустроенных украинцев в Германии составляло 43 тысячи. В этом же году проживали около 138 тысяч украинцев. Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на данные немецкого статистического ведомства. Из них более 100 тысяч трудоспособного возраста, то есть занятость украинцев составляла 43%. Выглядит, что многие украинцы работали нелегально.



Украинцы на заработках в Германии / radiosvoboda

Ожидают, что количество трудовых мигрантов из Украины в Германию увеличится теперь, когда Германия упростила условия трудоустройства граждан третьих стран ЕС.

Миграционная политика в отношении украинцев

С 2020 года Германия изменила свою трудовую политику в отношении мигрантов. Все потому, что ей самой не хватает кадров, а именно 1,2 миллиона. К тому же мигрантам можно платить меньше.

Не хватает именно квалифицированных кадров, поэтому в первую очередь получить работу станет легче человеку с высшим, специализированным или техническим образованием.

Сейчас в Германии есть 62 специальности с подгруппами, на которые могут подаваться украинцы. Для этого нужно подтвердить диплом, знание языка и открыть рабочую визу. Уже на месте, то есть в Германии украинцы могут заниматься поиском работы. Не нужно, как раньше, заблаговременно подписывать договор с работодателем.

Важно: Сколько денег заробитчане перевели в Украину в 2019 году

Отсутствие приоритета в предоставлении работы немцам и гражданам ЕС – еще одно важное нововведение. Ранее немецкий работодатель, прежде чем нанять украинца на работу, должен был подождать, не появится ли желающих на эту позицию среди граждан ЕС. Это затягивало процесс трудоустройства. Теперь такое условие отменено.

Украинские заробитчане всегда ездили в Польшу, а польские в то же время, в Германию. Теперь, когда Германия все больше открывает свои двери, а Польша, наоборот, вводит некоторые ограничения, украинские трудовые мигранты могут поставить более амбициозные цели.