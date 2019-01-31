Украинцы в плену РФ: Денисова анонсировала обмен пленными и договорилась о помощи для Гриба

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и координатор специальной мониторинговой группы ОБСЕ Тони Фриш обсудили ситуацию относительно Павла Гриба и других украинцев, которых удерживают в плену РФ на оккупированных территориях.

Людмила Денисова у себя на Facebook-странице написала, что возможности обмена остаются одним из главных вопросов, а также что украинская сторона готова к обмену в любом формате.

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Денисова написала, что очередная передача украинцев, которые были задержаны до конфликта, состоится уже в первую неделю февраля.

Украинский омбудсмен сообщила, что также они обсудили необходимость лечения раненых пленных украинских моряков в третьей (нейтральной) стране.

Обратилась также относительно политзаключенного Павла Гриба. Высказала свое беспокойство и просьбу поспособствовать предоставлению заключенному гражданину Украины немедленной медицинской помощи, ведь состояние парня сверхкритическое, –

написала Денисова.

Тони Фриш пообещал украинскому омбудсмену обратиться к представителям МККК, чтобы они в свою очередь посетили узника Кремля и по возможности помогли с предоставлением квалифицированного обследования и дальнейшего лечения.

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь якобы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.