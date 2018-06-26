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Украинцы в плену РФ: почему Денисова еще не встретилась ни с одним украинским политзаключенным

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Во вторник, 26 июня, в Киеве и Москве одновременно уполномоченные по правам человека Украины и России должны были увидеть людей, которых готовят к обмену. Речь идет об осужденном в Украине экс-военном Максиме Одинцове и незаконно удерживаемом в РФ журналисте Романе Сущенко. Но встречи так и не состоялись. Омбудсвумен пришли в СИЗО, но увидеть желаемых людей не смогли.

Ее лицо вряд ли можно назвать узнаваемым, но российскую омбудсвумен в Украине заждались. Потому что это, кажется, последний шанс пробиться к украинским политзаключенным в Российской Федерации. Потому что все, что сейчас известно о пленниках, – только слова российских чиновников, которым трудно доверять.

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"Он встает, ходит по камере. 15 метров камера. 2 окна. Помещение проветривается", – рассказала уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова об Олеге Сенцове, который голодает уже 44 дня.

Есть еще Владимир Балух, чье голодание длится уже 100 дней. Есть еще 70 других украинских политзаключенных, к которым украинскую омбудсвумен не пускают. Она там уже почти 2 недели. Все это время от российских бюрократов слышны одни только отговорки. 26 мая планировала увидеться с журналистом Романом Сущенко.

Я жду снова на решение суда, и другого, кто будет выполнять эти договоренности, достигнутые между президентами,
– прокомментировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

А вот российская уполномоченная во вторник, 26 июня, уже увиделась с семью гражданами – членами экипажа рыболовного судна "Норд". Они находятся в Российском посольстве. На условиях паритетности украинская сторона в итоге требует от РФ уступок.

Москалькова утверждает, что будет способствовать в этом процессе, но это не в ее полномочиях. Ее в СИЗО в Киеве не пустили. Там и находится осужденный за госизмену экс-украинский военный Максим Одинцов.

В изоляторе временного содержания от Москальковой попросили дополнительные документы от украинского Минюста. Но, по ее словам, она на них не будет ждать, и пока вернется в Москву. Такого долгожданного прорыва для украинских политзаключенных так и не произошло. Украинская омбудсвумен ни одного политзаключенного пока так и не увидела.

Автор: Анна Сердюк, Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия заложники
Источник: 24 канал
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