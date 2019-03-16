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      Украинцы в плену РФ: российский суд назначил прения по делу политзаключенного Павла Гриба

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      Украинцы в плену РФ: российский суд назначил прения по делу политзаключенного Павла Гриба
      Украинцы в плену РФ: российский суд назначил прения по делу политзаключенного Павла Гриба / Фото из открытых источников

      Северо-Кавказский окружной военный суд Российской Федерации назначил на 21 и 22 марта прения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.

      Отец политзаключенного Игорь Гриб у себя на Facebook-странице отметил, что во время очередного судебного заседания Павлу в очередной раз стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь.

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      Отец политзаключенного Гриба указал, что суд отказал во всех ходатайствах Павла и адвоката Марины Дубровиной. "Очередной укол и продолжение заседания. Павла тошнит, кружится голова, но "суд" продолжает свое дело", – написал он.

      Игорь Гриб отметил, что на судебном заседании присутствовал представитель посла ЕС в РФ, а также консул Украины.

      Ни одного журналиста не было. Павла это очень деморализует,
      – написал отец Гриба.

      Украинскому политзаключенному 20-летнему Павлу Грибу необходима срочная операция. Недавно украинская омбудсвумен Людмила Денисова направила соответствующее ходатайство об этом своей российской коллеге, однако до сих пор не получила ответа.

      Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

      В чем обвиняют Гриба? Украинца обвиняют за подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

      Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь будто благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

      Как украинские моряки попали в русский плен?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Заложники Новости России Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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