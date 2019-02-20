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      Украинцы в плену РФ: суд оставил под стражей 20 украинских военнопленных моряков

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      Украинцы в плену РФ: суд оставил под стражей 20 украинских военнопленных моряков
      Украинцы в плену РФ: суд оставил под стражей 20 украинских военнопленных моряков / Фото из открытых источников

      20 февраля Московский городской суд признал законным решение Лефортовского райсуда, чем продлил арест 20 украинским морякам. Впервые на рассмотрении апелляций суд согласился приобщить к делу копии резолюции ПАСЕ.

      Координатор адвокатов моряков Николай Полозов у себя на Facebook-странице написал, что сегодня суд отклонил апелляции относительно Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука.

      Читайте также: Россия может использовать пленных моряков для вмешательства в выборы в Раду, – адвокат

      Моряки будут под стражей до конца апреля.

      Заседание традиционно прошло в закрытом режиме,
      – отметил Полозов.

      Впервые на рассмотрении апелляций суд согласился приобщить к делу копии резолюции ПАСЕ, которые требуют от России немедленно освободить моряков как военнопленных и обращаться с ними в соответствии с положениями Женевских конвенций.

      Дата нового заседания еще не назначена.

      Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России умышленно протаранил буксир украинских военных моряков. Этот буксир – один из трех украинских военных кораблей, которые законно плыли из порта Одессы в порт Мариуполя.

      После тарана украинские корабли продолжили свой путь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные судна России открыли стрельбу по украинским суднам. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      После обстрела российские пограничники захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 моряков. Их арестовали и удерживают теперь в московских СИЗО. Все украинские моряки объявили себя военнопленными.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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