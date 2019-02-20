Украинцы в плену РФ: суд оставил под стражей 20 украинских военнопленных моряков

20 февраля Московский городской суд признал законным решение Лефортовского райсуда, чем продлил арест 20 украинским морякам. Впервые на рассмотрении апелляций суд согласился приобщить к делу копии резолюции ПАСЕ.

Координатор адвокатов моряков Николай Полозов у себя на Facebook-странице написал, что сегодня суд отклонил апелляции относительно Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука.

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Моряки будут под стражей до конца апреля.

Заседание традиционно прошло в закрытом режиме,

– отметил Полозов.

Впервые на рассмотрении апелляций суд согласился приобщить к делу копии резолюции ПАСЕ, которые требуют от России немедленно освободить моряков как военнопленных и обращаться с ними в соответствии с положениями Женевских конвенций.

Дата нового заседания еще не назначена.

Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России умышленно протаранил буксир украинских военных моряков. Этот буксир – один из трех украинских военных кораблей, которые законно плыли из порта Одессы в порт Мариуполя.



После тарана украинские корабли продолжили свой путь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные судна России открыли стрельбу по украинским суднам. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



После обстрела российские пограничники захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 моряков. Их арестовали и удерживают теперь в московских СИЗО. Все украинские моряки объявили себя военнопленными.