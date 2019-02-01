Украинцы в плену РФ: суд в Ростове разрешил вызвать скорую политзаключенному Грибу

Украинский политзаключенный Павел Гриб, у которого в последнее время ухудшалось здоровье, находится на грани жизни и смерти. На заседании в российском Ростове 1 февраля парень заявил о плохом самочувствии. Суд согласился вызвать скорую помощь.

Судья зачитал справку из СИЗО, в которой указано, что состояние Гриба удовлетворительное и нет оснований для оказания неотложной помощи, пишет "Громадское".

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Однако суд все же согласился вызвать скорую для украинца.

Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы на два дня, до следующей недели,

– сказал Гриб, держась рукой за живот.

Украинский политзаключенный рассказал, что его на неделе вывозили в Областной клинический диагностический центр, в котором посоветовали дополнительный осмотр специалистами. Павла Гриба беспокоят боли в животе и голове.

Защитница Гриба Марина Дубровина, на заседании зачитала медицинское заключение профессора Василия Притулы относительно состояния украинца. В нем говорилось о резком прогрессировании заболевания и необходимости операции в специализированном хирургическом учреждении Москвы или Берлина.

В медицинских документах ни одна жалоба не зафиксирована, хотя у Гриба уже зафиксированы серьезные изменения,

– сказала Дубровина.

Отец политзаключенного утверждал, что у 20-летнего украинского политзаключенного Павла Гриба вероятно обнаружили симптомы болезни Альцгеймера.

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь якобы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.