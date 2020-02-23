Украинцы в Польше: сколько зарабатывают и тратят и где ищут работу

Польша самая популярная среди украинских заробитчан страна. Близость, незначительный языковой барьер и высокие зарплаты привлекают 1-2 миллиона украинцев.

В материале вы подробнее узнаете о таком:

В среднем украинцы зарабатывают 13-15 злотых в час, абсолютное большинство выполняют физическую работу;

Работать в Польше можно по биометрическому паспорту, рабочей визе или карте побыту;

В Польше дороже аренда жилья, проезд в общественном транспорте и услуги мобильной связи, но дешевле еда;

Украинцы преимущественно ищут работу через родственников и знакомых. Среди других вариантов – польские сайты и компании-посредники;

Польские работодатели могут "кинуть" на деньги, но есть способ защититься.

Сколько зарабатывают украинцы и кем работают?

Минимальная зарплата в Польше – 2,600 злотых в месяц или 17 злотых в час. Ее значительно подняли в 2020 году. При "минималке" работники получают примерно 1,900 злотых за месяц или 12 злотых в час на руки. Польская минимальная зарплата в 3,5 раза выше украинской, которая до налогообложения составляет 4,723 гривны.

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Еще год назад 40% украинцев были готовы работать на "минималке". Теперь таких не более 6%. Такие данные приводят в исследовании Центра восточноевропейских студий Варшавского университета за 2019 год, пишет "Европейская правда". Самые низкие зарплаты – у трудовых мигрантов, которые работают от 3 до 6 месяцев: почти половина из них зарабатывают до 13 злотых (81 гривна) за час.

Зарплаты выше получают украинцы с постоянными или временными видами на жительство. Так, более 70% из них зарабатывают более 15 злотых (94 гривны) за час, а треть зарабатывает 20-35 злотых (125-220 гривен).



Зарплаты украинцев в Польше по виду пребывания в стране / Инфографика 24 канала

Если сравнивать зарплаты по сфере деятельности, то самые высокие зарплаты в сферах строительство и логистика, транспорт и склады.



Зарплаты украинцев в Польше по сфере / инфографика 24 канала

Отметим, что исследование проводили в 2019 году. Теперь, когда минимальные зарплаты в Польше существенно выросли, то можно ожидать и высших зарплат для украинцев.

77% опрошенных украинцев в 2018 заявили, что в Польше в основном выполняли физическую работу, 16% – работали в сфере услуг, 3% – имели работу, связанную с интеллектуальной деятельностью, и лишь 1% работали на руководящих должностях. Такие данные со ссылкой на опрос сообщают Факты.

Что нужно чтобы поехать работать в Польшу?

В Украине безвизовый режим с ЕС, следовательно, попасть в Польшу можно по биометрическому паспорту.

Одним из способов получить работу легально, является изготовление рабочей визы. Она для украинцев бесплатна, но нужно оплатить 15 евро за услуги визового центра. Визу открывают на 6 месяцев для обычной работы и на 9 месяцев для сезонной.

Какие документы нужны для открытия рабочей визы?

- Украинский паспорт и идентификационный код

- Загранпаспорт

- Медицинская страховка

- Фотография 4,5х3,5

- Анкета

- Квитанция из банка об оплате сервисного сбора

- Приглашение на работу от работодателя

Можно поехать работать и по биометрическому паспорту, но он ограничивает во времени – не больше 90 дней, после которых нужно выехать из страны на 90 дней. При таких условиях усложняется поиск работы. Кстати, по статистике у людей, работающих по биометрическому паспорту ниже зарплаты.



Визовый центр Польши в Киеве/ Up-Study

Студенческие визы также дают право на работу. В таком случае студент должен взять выписку из деканата о том, где учится и показать работодателю. В Польше работодатели не платят налоги со студентов.

Лучшим, но и самым сложным способом работать в Польше – является разрешение на проживание, то есть карта побыту. Временную открывают на срок от 1 до 3 лет. Заявку могут рассматривать 3-18 месяцев. Карта имеет много преимуществ, можно многократно пересекать границу и менять работодателей.

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Сколько стоит жизнь в Польше?

Украинцы едут на заработки в Польшу и в основном стараются экономить, но тратить деньги на такие базовые потребности, как жилье, еда, транспорт и связь придется.

Аренда жилья

Самая высокая аренда – в Варшаве, Гданьске и Кракове. За кавалерку (это однокомнатная квартира в 30 квадратных метров) здесь придется заплатить около 2 тысяч злотых. Несколько дешевле жить в меньших городах, таких как Лодзь, Быдгощ или Катовице.

Мобильная связь

У заробитчан в Украине есть друзья и родственники, а потому поддерживать с ними контакт важно. По опросу, самой тяжелой для украинских заробитчан является разлука с близкими.

В Польше есть четыре популярных мобильных оператора: Orange и T-Mobile (международные) и Play и Plus (местные). Можно купить обычную SIM-карту и платить 20-40 злотых в месяц, но SIM-карта по контракту дает больше гигабайт интернета и минут в роуминге, хоть и стоит больше – около 40-60 злотых в месяц.

Важно, что в Польше можно купить SIM-карту только с паспортом.

Еда

В Польше в целом цены на еду дешевле, чем в Украине. Там дешевле чай, кофе, масло, помидоры, рис, молоко, сметана, хлеб и твердый сыр. Примерно одинаковые цены на масло, картофель и свинину. В стране популярны сети крупных супермаркетов Carrefour, Lidl, Auchan, Tesco, Kaufland, а также местные Biedronka и Zabka.

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Транспорт

В Польше основным способом передвижения в городах являются автобусы и трамваи, а между городами – поезда. Чтобы сесть на автобус нужно купить либо одноразовый билет, либо многократный (сутки, уикенд, неделя, месяц). В Варшаве цена на одноразовый билет от 3,40 злотых, а билет на месяц – 110 злотых. В других городах цена отличается, в частности за однократную поезду в Кракове придется заплатить 3,80 злотых, а за месяц – от 46 злотых.



Польские автобусы / newsrm.tv

В Польше есть полезные мобильные приложения, которые помогут иностранцам не потеряться в городе. Jakdojade показывает графики и маршруты транспорта. Здесь также можно проложить маршрут из точки А в точку Б. Зато, чтобы купить билеты можно пользоваться мобильными приложениями moBILET и SkyCash.

Как себя защитить в Польше?

Несколько советов как защитить свои права в Польше:

Работайте легально

Польские работодатели могут предлагать на первый взгляд выгодные условия, если вы устроитесь нелегально. Некоторые из них стремятся к этому чтобы сэкономить и не платить налогов за работника. Но нелегальная работа, помимо нарушения закона, имеет несколько негативных последствий для украинских заробитчан:

отсутствие социального обеспечения (медицинская страховка, оплачиваемый отпуск и оплачиваемые больничные)

возможна депортация из страны в случае проверок

возможность быть обманутым работодателем, ведь его обязательства перед вами не закреплены письменно

Украинцы в таких ситуациях могут быть совсем не защищены. Когда мы заходили в Польшу в 2016 году, то думали, что зашли в Европу, но оказалось, что порядки, почти как в Украине, даже коррупция есть, местами еще хуже,

– заверил UBR.ua руководитель профсоюза украинских рабочих в Польше "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Говорите нет гражданско-правовой сделке или обращайтесь к юристу

Украинцам часто вместо официального трудоустройства предлагают гражданско-правовую сделку. Это уже лучше чем ничего, но все равно может ограничивать ваши права. Так работодатель ограждает себя от проверок и одновременно уменьшает затраты на работника.

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Если все же вы подписываете договор, то очень внимательно читайте его. Он может противоречить трудовому кодексу Польши, а следовательно и ваши права могут быть незащищены. Бывают случаи, когда работник еще в Украине оговаривает одни условия, получает приглашение, а когда приезжает, то получает совсем другой договор. Лучше всего в таком случае показать договор юристу.



Украинские заробитчане в Польше / Фото: Głos Szczeciński

Если работали нелегально и вам не заплатили, есть шанс получить деньги

В таком случае стоит обратиться в следующие административные структуры в таком порядке:

Państwowa Inspekcja Pracy (Государственная инспекция труда); Straż Graniczna; Urząd skarbowy.

При этом нужно предоставить как можно больше доказательств того, что вы работали. Это могут быть электронные письма о договоренности работы, телефонные звонки, а также показания людей, которые видели вас в процессе работы.

Самое худшее — это то, что среди поляков чувствуется высокомерие по отношению к украинцам даже на бытовом уровне,

— добавляет Виталий Махинько.

Если работаете легально, убедитесь, что это действительно так

Именно работодатель платит за вас страховые и пенсионные взносы. Чтобы проверить делает ли он это, попросите у него рапорт ZUS RMUA. Он обязан его предоставить в любой момент, но только один раз в месяц.

Подавайте запрос на разрешение работы заблаговременно

Если вы поехали на заработки на 6 месяцев по биометрическому паспорту, то позаботьтесь заблаговременно о выдаче разрешения для продолжения работы. Иначе придется отказаться от работы или работать нелегально. Можете заблаговременно подать на рабочую визу или на карту проживание, хотя последней можете не дождаться в течение 6 месяцев.

Как найти работу в Польше?

Найти работу в Польше можно разными способами. Среди украинцев самыми популярными являются советы родственников и друзей. Согласно опросу, более 80% украинских заробитчан искали работу через родственников и знакомых в Украине и Польше.

Если такой возможности нет, то можно самостоятельно поискать работу на польских сайтах: Praca.pl, infoPraca.pl, Jooble.pl и Jobs.pl.

Также можно обратиться к украинским или польским агентствам по поиску вакансий в Польше. Однако здесь придется заплатить за услуги. Таким способом, согласно опросу, пользовались 13% работников.

Сколько украинцев в Польше?

Точное количество украинских заробитчан в Польше не знает никто. Польша называет число от 800 тысяч до 1 миллиона. По другим данным во время сезонных работ количество работников достигает 2 миллионов.

Значительная доля украинцев работает нелегально. В частности, в 2019 во время проверок в Польше обнаружили 15 тысяч нелегальных работников, из которых 13,3 тысяч – украинцы.

Цифры за 2019 год относительно украинских заробитчан в Польше:

98% этих разрешений на сезонный труд в Польше выдали украинцам

91% разрешений на срок до 6 месяцев выдали украинцам

74% разрешений на работу сроком до 3 лет также получили украинцы.

Украинцы были и остаются основными трудовыми мигрантами в Польше. Однако почти половина украинских заробитчан в Польше планирует поехать в другую страну. Больше всего в Германию, Чехию, США, Великобританию и страны Северной Европы. Интересно, что эти направления также популярны среди поляков. Таковы данные исследования "Работник с Украины: между Польшей и Германией".

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Мы думаем, что украинцы также смотрят на то, куда едут поляки работать, и также едут в эти страны,

– заявил Марцин Колодзейчик на презентации Укринформу.

НБУ подсчитал, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину около 12 миллиардов долларов.

Миграционная политика в отношении украинцев

В Польше сейчас нарабатывают новую миграционную политику в отношении иностранцев. Ее хотят ввести в течение следующих 6 месяцев. Известно, что она будет включать такие составляющие: