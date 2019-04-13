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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Украинцы важнее, чем выходные в Париже, – Порошенко записал новое видео для Зеленского

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      Порошенко снова обратился к Зеленскому
      Порошенко снова обратился к Зеленскому / Скриншот с видео

      Кандидат в Президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко снова обратился к своему оппоненту – Владимиру Зеленскому. Порошенко в который раз пригласил шоумена на дебаты именно 14 апреля и призвал "поговорить наконец с людьми".

      Порошенко в который раз напомнил, что ждет Зеленского 14 апреля в 14:00 на НСК "Олимпийский". В Администрации Президента также подтвердили эту дату и время – именно тогда Порошенко появится на стадионе.

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      Еще 7 апреля Петр Порошенко озвучил свою дату дебатов и пригласил Владимира Зеленского. Зато тот категорически не согласен – говорит, что на "Олимпийский" приедет только 19 апреля.

      Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей. Не убегает от прессы. Не бойтесь оппонента. Не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми,
      – сказал Порошенко в своем новом видеообращении.

      При этом он вновь напомнил, что ждет Владимира Зеленского в воскресенье (14 апреля – 24 канал) в 14:00 на "Олимпийском". Зато 19 апреля гарант придет на дебаты в студию Общественного, потому что такой формат предусматривает законодательство.

      Порошенко снова обратился к Зеленскому: смотрите видео

      В команде шоумена настаивают на том, что именно на эту дату сначала согласились двое кандидатов и менять они ничего не собираются. Впоследствии команда Зеленского опубликовала ролик, в котором уже они называют не только дату, но и время – 19:00. 

      При чем здесь Париж?

      Оба кандидата 12 апреля поехали в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако встреча эта состоялась не в одно время – сначала с французским лидером разговаривал Владимир Зеленский, а через несколько часов – Петр Порошенко.

      Дата дебатов, как и поездка во Францию, стали причиной горячих споров политиков в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Да, Петр Порошенко пришел в студию "1+1", чтобы снова пригласить Зеленского на "Олимпийский" 14 апреля.

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      Со своей стороны, тот прийти в студию не смог, объяснив все поездкой к ​​Макрону, и вышел только на телефонную связь. В конце концов, все закончилось словесной перепалкой между кандидатами.

      Что еще известно о предвыборной борьбе между Зеленским и Порошенко?Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский еще предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

      По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, так как там нет лаборатории. У Порошенко же считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.

      10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко во второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.

      Если же 19 апреля Порошенко приедет в студию Общественного, а Зеленский – на стадион, то дебатов в форме телемоста
      между ними не будет. Такое предложение поступило от команды Зеленского – и ее отверг председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.


       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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