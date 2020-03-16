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      Украинцы возвращаются домой перед закрытием авиасообщений: видео

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      Из-за распространения коронавируса, страны массово закрывают границы для въезда иностранцев. С 17 марта до 3 апреля Украина прекращает пассажирское авиасообщение, а также отменяет наземные международные маршруты. 16 марта в украинские аэропорта прибывают последние воздушные рейсы с украинцами.

      Журналистка 24 канала сообщила, что в аэропорту "Борисполь" каждые 10-15 минут прибывают новые рейсы. Отменены лишь некоторые рейсы из Германии и столицы Австрии – Вены. В частности, корреспондент пообщалась с туристами, которые прилетели из Шарм-эль-Шейха и Нью-Йорка.

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      Пассажиры, вернувшиеся из Египта, находились в приподнятом настроении. Они сообщили, что не было никакой паники, как заграницей, так и во время прибытия в Украину.

      Температуру проверяют и носят маски, а еще перчатки,
      – рассказала пассажирка Яна.

      Андрей, прилетевший из Нью-Йорка отметил, что не имел никаких проблем с покупкой авиабилетов. Он добавил, что в Америке нет никакой паники, многие работают из дома.

      Я попросился прилететь в Украину, и здесь поработать дистанционно. Все же, наверное, слышали про билеты МАУ, в частности, о том, как они поднимали цены. Я прилетел KLM, у них абсолютно нормальные цены,
      – отметил Андрей.

      Почти все пассажиры, а также и работники используют маски. Помещения дезинфицируют, каждый час делают объявления о том, как себя защитить, как часто нужно мыть руки, как правильно носить маски.

      С 17 марта из аэропорта "Борисполь" самолеты будут осуществлять перелеты исключительно в пределах Украины.

      Карантин в Украине: главное

      • По состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Так, 4 случая зарегистрировано в Черновицкой и 1 в Житомирской области. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.
      • В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.

      Карантин в Україні
      Правила, которые необходимо соблюдать / инфографика 24 канала

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Киева
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