Украинцы возвращаются домой перед закрытием авиасообщений: видео

Из-за распространения коронавируса, страны массово закрывают границы для въезда иностранцев. С 17 марта до 3 апреля Украина прекращает пассажирское авиасообщение, а также отменяет наземные международные маршруты. 16 марта в украинские аэропорта прибывают последние воздушные рейсы с украинцами.

Журналистка 24 канала сообщила, что в аэропорту "Борисполь" каждые 10-15 минут прибывают новые рейсы. Отменены лишь некоторые рейсы из Германии и столицы Австрии – Вены. В частности, корреспондент пообщалась с туристами, которые прилетели из Шарм-эль-Шейха и Нью-Йорка.

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Пассажиры, вернувшиеся из Египта, находились в приподнятом настроении. Они сообщили, что не было никакой паники, как заграницей, так и во время прибытия в Украину.

Температуру проверяют и носят маски, а еще перчатки,

– рассказала пассажирка Яна.

Андрей, прилетевший из Нью-Йорка отметил, что не имел никаких проблем с покупкой авиабилетов. Он добавил, что в Америке нет никакой паники, многие работают из дома.

Я попросился прилететь в Украину, и здесь поработать дистанционно. Все же, наверное, слышали про билеты МАУ, в частности, о том, как они поднимали цены. Я прилетел KLM, у них абсолютно нормальные цены,

– отметил Андрей.

Почти все пассажиры, а также и работники используют маски. Помещения дезинфицируют, каждый час делают объявления о том, как себя защитить, как часто нужно мыть руки, как правильно носить маски.

С 17 марта из аэропорта "Борисполь" самолеты будут осуществлять перелеты исключительно в пределах Украины.

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Так, 4 случая зарегистрировано в Черновицкой и 1 в Житомирской области. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.



Правила, которые необходимо соблюдать / инфографика 24 канала