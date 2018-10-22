Украинцы вступили в борьбу за рекордный джекпот лотереи США – $1,6 миллиарда

После серии аккумуляции приз США – Мега Миллионы достиг $ 1,6 миллиарда.

Это самый большой джекпот за всю историю американских лотерей – по оценкам экспертов к тиражу во вторник 23 октября сумма будет расти и может дойти до двух миллиардов.

Тираж лотереи Мега Миллионы состоится уже во вторник, 23 октября, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $1,6 миллиарда.

Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 15, 23, 53, 65, 70 и "мегабол" 7. Угадай кто-то из участников лотереи в минувший вторник эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 970 миллионов долларов.

К слову, сразу две популярные лотереи США, Powerball и Mega Millions разыгрывают массивные призы на этой неделе, общая сумма джекпотов этих двух лотерей уже превышает 2 миллиарда долларов. Многие приобретают сразу несколько билетов обеих лотерей, в надежде, что один из них принесет удачу.

"Все только и говорят о джекпоте и бегут покупать лотерейные билеты, – отметил Гордон Меденика, директор Mega Millions в специальном пресс-релизе. – Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша".

Американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за прошлый год американцы потратили свыше $80 миллиардов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.

Теперь же, когда джекпот Mega Millions – США достиг $1,6 миллиарда, растет и интерес к участию в легендарной лотерее. По некоторым оценкам, если приз не будет сорван в этот вторник, уже на следующей неделе он может перевалить за 2 миллиарда!

Как играть в американскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Украины так же просто, как если бы вы находились в США.

Достаточно приобрести официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).



Эксклюзивное фото с победительницей $ 1 миллиона на сайте TheLotter

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерею США Мега Миллионс. Девушка угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей приза второй категории.

В случае выигрыша лотерейного приза через сайт TheLotter.com, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или третьей категории.