Украинцы вышли в поддержку протестов в Гонконге под посольство Китая: фото, видео

Чтобы поддержать протестующих в Гонконге, в годовщину Революции Достоинства украинцы вышли под посольство Китая в Киеве.

На акцию собралось примерно сто человек, сообщает корреспондентка 24 канала.

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Люди вышли с плакатами и призывами "Free Hong Kong" (т.е. "Свободный Гонконг"). Участники акции отмечают, что Гонконг надо освободить от коммунистического давления авторитарного Китая. Рассказывают о том, что украинцы фактически занимаются неким "экспортом" революции. Ведь гонконгцы сейчас делают почти то же, что начали украинцы ровно 6 лет назад.

Так же как у нас с Россией. Россия и Китай – это почти одно и то же,

– прокомментировала участница акции Ирина.

"Я в любом случае в любой ситуации буду поддерживать все протестные акции против такого режима", – заверила активистка Виктория.



Люди вышли с плакатами "КНР, руки прочь от Гонконга!" // фото 24 канал, Мария Писаренко



На акцию также пришел piano extremist с Майдана // фото 24 канал, Мария Писаренко

Акция в поддержку протестов в Гонконге // фото 24 канал, Мария Писаренко

Что известно о протестах в Гонконге

Гонконгцы пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически отделен от материковой части страны. Гонконг существует по своим законам и по своей системе, а авторитарный Китай пытается всячески давить на него.

Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" в сравнении с тем, что происходит на материковой части Китая.

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Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности – и смертная казнь. Жители Гонконга начали бить тревогу, что таким образом Китай может преследовать гонконгцев.

Более о протестах в Гонконге – читайте здесь.



Протеств в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала