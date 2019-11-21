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      Украинцы вышли в поддержку протестов в Гонконге под посольство Китая: фото, видео

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      Чтобы поддержать протестующих в Гонконге, в годовщину Революции Достоинства украинцы вышли под посольство Китая в Киеве.

      На акцию собралось примерно сто человек, сообщает корреспондентка 24 канала.

      К теме: Почему протесты в Гонконге сравнивают с Революцией Достоинства

      Люди вышли с плакатами и призывами "Free Hong Kong" (т.е. "Свободный Гонконг"). Участники акции отмечают, что Гонконг надо освободить от коммунистического давления авторитарного Китая. Рассказывают о том, что украинцы фактически занимаются неким "экспортом" революции. Ведь гонконгцы сейчас делают почти то же, что начали украинцы ровно 6 лет назад.

      Так же как у нас с Россией. Россия и Китай – это почти одно и то же,
      – прокомментировала участница акции Ирина.

      "Я в любом случае в любой ситуации буду поддерживать все протестные акции против такого режима", – заверила активистка Виктория.

      акція підтримка гонконгу
      Люди вышли с плакатами "КНР, руки прочь от Гонконга!" // фото 24 канал, Мария Писаренко

      акція підтримка гонконгу
      На акцию также пришел piano extremist с Майдана // фото 24 канал, Мария Писаренко

      Акция в поддержку протестов в Гонконге // фото 24 канал, Мария Писаренко

      Что известно о протестах в Гонконге

      Гонконгцы пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически отделен от материковой части страны. Гонконг существует по своим законам и по своей системе, а авторитарный Китай пытается всячески давить на него.

      Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" в сравнении с тем, что происходит на материковой части Китая.

      Читайте также: Полиция задерживает медиков, чтобы те не помогали раненым: фото и видео бурных событий в Гонконге

      Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности – и смертная казнь. Жители Гонконга начали бить тревогу, что таким образом Китай может преследовать гонконгцев.

      Более о протестах в Гонконге – читайте здесь.

      протести у гонконгу
      Протеств в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Мария Писаренко, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Революция достоинства Китай Протесты Протесты в Гонконге
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