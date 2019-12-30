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      Украинцы заплатили рекордное количество налогов в 2019

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      Бюджет получил 457,3 миллиарда гривен с налоговой. / rezerv.gov.ua

      Налоговая служба направила в госбюджет 457,3 миллиарда гривен и впервые с 2011 года выполнила план. Бюджет дополнительно получит 3,8 миллиарда гривен

      Об этом глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил в фейсбуке.

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      В этом году поступления налоговой возросли на 66,7 миллиарда, по сравнению с 2018 годом. Кроме этого, налоговая возместила плательщикам 151,9 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 20,2 миллиарда больше, чем в 2018 году.

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      Поэтому в 2019 году налоговая выполнила индикативов на 100,8%. Поэтому бюджет дополнительно получит 3,8 миллиарда гривен.

      По итогам, в 2019 году налоговая провела на 14% меньше плановых проверок, чем в 2018 году – всего около 5200. В 2020 году их планируют сократить еще на 20%.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Деньги Сергей Верланов Бюджет 2020 Бюджет Государственная налоговая служба Налоги
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