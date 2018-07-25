Украинцы завоевали 6 золотых наград на чемпионате мира по подводному плаванию

В Белграде, в Сербии, завершился чемпионат мира-2018 по подводному плаванию.

В копилке сборной Украины 14 наград – шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали, а также третье общекомандное место, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины

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В этом году выступление было лучшим за всю историю участия сборной. Всего участие в соревнованиях приняли 275 спортсменов из 49-ти стран мира. Украину представлял 21 спортсмен.

Чемпионами мира стали украинцы Даниил Колодяжный (100 м, плавание в биластах), Александр Одиноков (1500 м в ластах), Евгений Степанчук (200 м в биластах), Алексей Захаров (800 м в ластах), Алексей Захаров (6000 м. в ластах, открытая вода).

Также золото в смешанной эстафете 4х2000 м завоевали Евгения Олейникова, Кристина Мусиенко, Александр Одиноков, Алексей Захаров.