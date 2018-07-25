15:50
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Украинцы завоевали 6 золотых наград на чемпионате мира по подводному плаванию

36 Читати новину українською
Сборная Украины по подводному плаванию
Сборная Украины по подводному плаванию / scu.org.ua

В Белграде, в Сербии, завершился чемпионат мира-2018 по подводному плаванию.

В копилке сборной Украины 14 наград – шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали, а также третье общекомандное место, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины

Читайте также: Украинский пловец обновил мировой рекорд: историческое видео

В этом году выступление было лучшим за всю историю участия сборной. Всего участие в соревнованиях приняли 275 спортсменов из 49-ти стран мира. Украину представлял 21 спортсмен.

Чемпионами мира стали украинцы Даниил Колодяжный (100 м, плавание в биластах), Александр Одиноков (1500 м в ластах), Евгений Степанчук (200 м в биластах), Алексей Захаров (800 м в ластах), Алексей Захаров (6000 м. в ластах, открытая вода).

Также золото в смешанной эстафете 4х2000 м завоевали Евгения Олейникова, Кристина Мусиенко, Александр Одиноков, Алексей Захаров.

Теги: Новости спорта Плавание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Если Москва перестанет обсуждать Украину, значит, она ее вернула
сегодня, 15:02 Если Москва перестанет обсуждать Украину, значит, она ее вернула
Блог Медіа 826
Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
сегодня, 13:30 Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
Інна Жолобович 513
"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
сегодня, 13:00 "Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
Тетяна Мартинюк 119
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сегодня, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 1356
В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
сегодня, 11:37 В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
582
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
NBA. "Майами" вырвали победу в игре против "Голден Стэйт"
 13 февраля 2014 , 13:49 1
На Ли выиграла Australian Open
 26 января 2014 , 04:15
В Киеве порезали английских фанатов. ФОТО
 9 сентября 2013 , 09:38
Украинская "молодежка" начинает отбор на чемпионат Европы
 9 сентября 2013 , 10:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук