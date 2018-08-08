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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинцы завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы по прыжкам в воду

18 Читати новину українською
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик / НОК Украины

Украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по прыжкам в воду в командном синхроне на 3-метровом трамплине

Выиграть награду украинской паре удалось благодаря удачно выполненному последнему прыжку. В общем они набрали 291.81

Читайте также: Киев примет чемпионат Европы 2019 по прыжкам в воду

Стоит добавить, что сборная Украины уже завоевала золотые награды на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Медали высшей пробы нам принесла София Лискун и Олег Колодий.

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Теги: Новости спорта Водные виды спорта
Источник: 24 Канал
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