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Украинцы завоевали четыре медали в первый день Европейского чемпионата по летним видам спорта

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Сине-желтые зажигают в Шотландии. Украинцы завоевали четыре награды уже в первый соревновательный день Европейского чемпионата. Это совершенно новые соревнования, которые по сути объединили в себе континентальные первенства из нескольких летних видов спорта.

И вот первым в истории украинским чемпионом этой мини-олимпиады стал Михаил Романчук.

Читайте также: Украинец Романчук впервые выиграл чемпионат Европы по плаванию

Пловцу не было равных на дистанции 400 метров вольным стилем. Ближайшему преследователю норвежцу Кристиансену Романчук привез почти две секунды и впервые в карьере стал чемпионом Европы.

Тоже в бассейне, правда, не плавательном, украинцы нашли и серебряную награду. Анастасия Савчук и Елизавета Яхно поднялись на вторую ступеньку подиума в технической программе дуэтов по синхронному плаванию.

Такой же урожай, золото и серебро, собрали сине-желтые и на велотреке. Чемпионом Европы стал 22-летний Роман Гладыш. В дисциплине скретч-заезде на целых 15 километров, львовянин на финише в очной дуэли вырвал золото на тот момент еще действующего чемпиона континента француза Гареля.

Второй ступенью подиума удовлетворились Любовь Басова и Елена Старикова. Они взяли серебро в командном спринте.

Смотрите видео о победителях

 

Теги: Новости Украины Новости спорта
Источник: 24 канал
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