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Украинцы завоевали еще две медали Чемпионата Европы по летним видам спорта

19 Читати новину українською

Украинская команда не сбавляет обороты. Сине-желтые не остались без медалей и в третий день Чемпионата Европы по летним видам спорта.

Наша первая награда в академической гребле – заслуга парной женской четверки.

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На дистанции 2 тысячи метров Дарья Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Довгодько не угнались только за соперницами из Польши.

В шаге от звания чемпионок Европы остановились и украинские синхронистки. Восьмерка наших красавиц меньше двух с половиной баллов в произвольной программе проиграла россиянкам. Анастасия Савчук и Елизавета Сахно в этой компании на подиум Чемпионата Европы поднялись уже не впервые. Накануне украинки завоевали серебро в дуэте.

Теги: Новости Украины Новости спорта
Источник: 24 канал
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