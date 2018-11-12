Украинцы завоевали три награды на чемпионате Европы по тхэквондо
В Варшаве завершилось континентальное первенство по тхэквондо (ВТФ) среди молодежи.
По итогам турнира в копилке "сине-желтой" сборной три награды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.
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Так, титул чемпиона Европы среди спортсменов весовой категории до 54 кг завоевал Василий Котяш. А Тарас Мальченко (54 кг) и Никита Турган (+87 кг) замкнули тройку лидеров чемпионата Европы.
Напомним, что украинский каратист Валерий Чоботар, выступающий в весе до 84 килограмм, завоевал серебряную награду чемпионата мира в Мадриде.
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Источник: 24 Канал
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