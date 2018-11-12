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      Украинцы завоевали три награды на чемпионате Европы по тхэквондо

      11 Читати новину українською
      Тарас Мальченко
      Тарас Мальченко / dsmsu.gov.ua

      В Варшаве завершилось континентальное первенство по тхэквондо (ВТФ) среди молодежи.

      По итогам турнира в копилке "сине-желтой" сборной три награды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

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      Так, титул чемпиона Европы среди спортсменов весовой категории до 54 кг завоевал Василий Котяш. А Тарас Мальченко (54 кг) и Никита Турган (+87 кг) замкнули тройку лидеров чемпионата Европы.

      Напомним, что украинский каратист Валерий Чоботар, выступающий в весе до 84 килограмм, завоевал серебряную награду чемпионата мира в Мадриде.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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