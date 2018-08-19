Украинцы Зинченко и Лунин не попали в заявки своих команд на матчи
Мадридский "Реал" опубликовал заявку на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Хетафе". Также "Манчестер Сити" в рамках 2-го тура чемпионата Англии сыграет с "Хаддерсфилдом".
Не нашлось места в заявке "Реала" для украинского голкипера Андрея Лунина, который вместе с Лукой Зиданом оказался вне игры.
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Также украинец Александр Зинченко снова остался вне заявки "Манчестер Сити". Ранее тренер Хосеп Гвардиола не внес Зинченко в список игроков на матч Суперкубка Англии и встречи 1-го тура АПЛ.
Напомним, что Лунин выиграл первый трофей с мадридским "Реалом", обыграв в финале Кубка Сантьяго Бернабеу итальянский "Милан".
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Источник: 24 Канал
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