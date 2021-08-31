На реках Закарпатской области 31 августа и 1 сентября уровень воды может повыситься до 1 метра. Однако значительного подтопления территорий не прогнозируют. Об этом сообщил Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

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В горных районах будет угроза селей и оползней. Там будет держаться второй уровень опасности.

Где еще ухудшится погода

В Украинском гидрометеорологическом центре отметили, что в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях 31 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также в Гидрометеоцентре прогнозируют, что такая же ситуация будет 1 сентября.

Кроме того, по информации Львовского Гидрометцентра, во Львовской области 31 августа и 1 сентября будут значительные дожди, грозы и порывы ветра. В целом в области будет сохраняться первый уровень опасности.



Погода в Украине на 1 сентября / Скриншот из Украинского гидрометеорологического центра

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