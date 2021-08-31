В Украине на 1 сентября объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды
Источник:24 канал
В Закарпатской области и Карпатах метеорологи объявили первый уровень опасности. Там ожидают значительные дожди и грозы.
На реках Закарпатской области 31 августа и 1 сентября уровень воды может повыситься до 1 метра. Однако значительного подтопления территорий не прогнозируют. Об этом сообщил Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.
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В горных районах будет угроза селей и оползней. Там будет держаться второй уровень опасности.
Где еще ухудшится погода
В Украинском гидрометеорологическом центре отметили, что в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях 31 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также в Гидрометеоцентре прогнозируют, что такая же ситуация будет 1 сентября.
Кроме того, по информации Львовского Гидрометцентра, во Львовской области 31 августа и 1 сентября будут значительные дожди, грозы и порывы ветра. В целом в области будет сохраняться первый уровень опасности.
Погода в Украине на 1 сентября / Скриншот из Украинского гидрометеорологического центра
Какой будет погода осенью в Украине
- Осеннее похолодание сначала следует ждать на Западе и Севере Украины. Температура воздуха снизится до +14 и +16 градусов.
- Кроме того, на западе температура уже 3 сентября достигнет +13 градусов.
- На Юге, Востоке и в Крыму в начале осени будет держаться на уровне +22 и +24 градусов.
- В целом сентябрь 2021 года в Украине будет холодным. Однако в октябре начнется "бабье лето".
- Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что в Украине выросла среднегодовая температура. Ежегодно количество теплых дней в Украине увеличивается примерно на 10 – 15 дней.