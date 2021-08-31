В Украине на 1 сентября объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

31 августа 2021 , 16:41
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Источник:

24 канал

В Закарпатской области и Карпатах метеорологи объявили первый уровень опасности. Там ожидают значительные дожди и грозы.

На реках Закарпатской области 31 августа и 1 сентября уровень воды может повыситься до 1 метра. Однако значительного подтопления территорий не прогнозируют. Об этом сообщил Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

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В горных районах будет угроза селей и оползней. Там будет держаться второй уровень опасности.

Где еще ухудшится погода

В Украинском гидрометеорологическом центре отметили, что в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях 31 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также в Гидрометеоцентре прогнозируют, что такая же ситуация будет 1 сентября.

Кроме того, по информации Львовского Гидрометцентра, во Львовской области 31 августа и 1 сентября будут значительные дожди, грозы и порывы ветра. В целом в области будет сохраняться первый уровень опасности.


Погода в Украине на 1 сентября / Скриншот из Украинского гидрометеорологического центра

Какой будет погода осенью в Украине

  • Осеннее похолодание сначала следует ждать на Западе и Севере Украины. Температура воздуха снизится до +14 и +16 градусов.
  • Кроме того, на западе температура уже 3 сентября достигнет +13 градусов.
  • На Юге, Востоке и в Крыму в начале осени будет держаться на уровне +22 и +24 градусов.
  • В целом сентябрь 2021 года в Украине будет холодным. Однако в октябре начнется "бабье лето".
  • Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что в Украине выросла среднегодовая температура. Ежегодно количество теплых дней в Украине увеличивается примерно на 10 – 15 дней.
Автор: Марія Масюк