Украине – 30: что происходит в разных городах
Источник:24 канал
Украинцы наконец празднуют чрезвычайный праздник – государству исполнилось 30 лет с момента получения независимости. Запланировано много масштабных мероприятий в разных городах страны.
Киев
В столице уже продолжаются последние приготовления. Сначала по Крещатику будут шагать военные. За ними – военная техника.
К теме Я – Украина, и я расскажу тебе свою 30-летнюю историю
Самый интересный этап парада – пролет над центром города авиации. Изюминкой праздника станет пролет украинской "Мрии".Справка. Ан – 225" Мрия " – крупнейший в мире транспортный самолет. Он входит в состав "Укроборонпрома".
Легендарный самолет будет замыкать воздушную колонну из:
- военных вертолетов;
- самолетов-истребителей;
- штурмовиков;
- бомбардировщиков;
- военно-транспортных судов.
Будет и парад над Днепром. Там также будут самолеты, а военные катера будут плыть по рекой. После парада будет еще Марш ветеранов в 13:00 в парке Тараса Шевченко. Вечером состоится ряд концертов.
Что происходит в Киеве: Видео 24 канала
Львов
В городе всю ночь лил ливень, однако львовяне надеются, что погода не повлияет на насыщенный график громких празднований.
Во Львове уже начался забег в вышиванках. Также в 9:00 стартовал Марш непокоренных. Он начался молебном на Лычаковском кладбище, у Мемориала памяти Героев Небесной Сотни. Там сформировали колонну и отправились по улицам города.
Стоит прочитать Как Львов будет праздновать 30-й День Независимости: план мероприятий
Вечером состоится концерт военного оркестра. Также традиционным является духовное мероприятие хоровой капеллы "Дударик". Уже 30 год в День Независимости они молятся за Украину и выступают с концертом.
Под вечер состоится конечный концерт. Среди исполнителей будут: Alyona Alyona, группы KALUSH и "Пацики из Франика".
Немало мероприятий будет и в разных районах города, а не только в центре.
Что происходит во Львове: Видео 24 канала
Харьков
Город только просыпается, ведь 23 августа в Харькове праздновали День города. Сейчас люди только выходят в город. На площади Конституции продолжается репетиция первого утреннего мероприятия – возложение цветов к памятнику Независимости.
Важно В Харькове подняли флаг Украины на самом высоком флагштоке в Европе: видео с места
После этого в городе запланирован комплекс мероприятий. В частности, откроют смотровую площадку на площади Свободы.
Главное событие – концерт возле Харьковского театра оперы и балета, который состоится в 19:00. Там установят небольшой харьковский рекорд "Сфотографируйся с Независимостью".
Конечно, также будут петь гимн – исполнение в 2021 году доверили детям.
Что происходит в Харькове: Видео 24 канала
Херсон
Город в который раз доказал, что его жители – настоящие патриоты. Очень много людей вышли на улицы в вышиванках и с букетами подсолнухов.
Интересно В Херсоне упал флагшток, который должен был стать одним из самых высоких в Украине: он разбил Lexus
По состоянию на 9:30 на улицах города продолжался праздничный парад. Люди шли к площади Свободы – там уже подготовили военную технику, а также представили изделия мастеров декоративного искусства.
Всего в Херсоне запланировано очень много мероприятий: от культурных до спортивных. Празднуют не только в центре, но и на окраинах города и в поселках.
Самое долгожданное мероприятие состоится в 18:00 – открытие путепровода между 2 микрорайонами. Его строили почти 10 лет.
Что происходит в Херсоне: Видео 24 канала
Новость дополняется...