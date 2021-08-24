Украине – 30: что происходит в разных городах

Украинцы наконец празднуют чрезвычайный праздник – государству исполнилось 30 лет с момента получения независимости. Запланировано много масштабных мероприятий в разных городах страны.

Киев

В столице уже продолжаются последние приготовления. Сначала по Крещатику будут шагать военные. За ними – военная техника.

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Самый интересный этап парада – пролет над центром города авиации. Изюминкой праздника станет пролет украинской "Мрии".

. Ан – 225" Мрия " – крупнейший в мире транспортный самолет . Он входит в состав "Укроборонпрома".

Легендарный самолет будет замыкать воздушную колонну из:

военных вертолетов;

самолетов-истребителей;

штурмовиков;

бомбардировщиков;

военно-транспортных судов.

Будет и парад над Днепром. Там также будут самолеты, а военные катера будут плыть по рекой. После парада будет еще Марш ветеранов в 13:00 в парке Тараса Шевченко. Вечером состоится ряд концертов.

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Львов

В городе всю ночь лил ливень, однако львовяне надеются, что погода не повлияет на насыщенный график громких празднований.

Во Львове уже начался забег в вышиванках. Также в 9:00 стартовал Марш непокоренных. Он начался молебном на Лычаковском кладбище, у Мемориала памяти Героев Небесной Сотни. Там сформировали колонну и отправились по улицам города.

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Вечером состоится концерт военного оркестра. Также традиционным является духовное мероприятие хоровой капеллы "Дударик". Уже 30 год в День Независимости они молятся за Украину и выступают с концертом.

Под вечер состоится конечный концерт. Среди исполнителей будут: Alyona Alyona, группы KALUSH и "Пацики из Франика".

Немало мероприятий будет и в разных районах города, а не только в центре.

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Харьков

Город только просыпается, ведь 23 августа в Харькове праздновали День города. Сейчас люди только выходят в город. На площади Конституции продолжается репетиция первого утреннего мероприятия – возложение цветов к памятнику Независимости.

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После этого в городе запланирован комплекс мероприятий. В частности, откроют смотровую площадку на площади Свободы.

Главное событие – концерт возле Харьковского театра оперы и балета, который состоится в 19:00. Там установят небольшой харьковский рекорд "Сфотографируйся с Независимостью".

Конечно, также будут петь гимн – исполнение в 2021 году доверили детям.

Что происходит в Харькове: Видео 24 канала

Херсон

Город в который раз доказал, что его жители – настоящие патриоты. Очень много людей вышли на улицы в вышиванках и с букетами подсолнухов.

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По состоянию на 9:30 на улицах города продолжался праздничный парад. Люди шли к площади Свободы – там уже подготовили военную технику, а также представили изделия мастеров декоративного искусства.

Всего в Херсоне запланировано очень много мероприятий: от культурных до спортивных. Празднуют не только в центре, но и на окраинах города и в поселках.

Самое долгожданное мероприятие состоится в 18:00 – открытие путепровода между 2 микрорайонами. Его строили почти 10 лет.

Что происходит в Херсоне: Видео 24 канала

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